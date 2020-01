Ces 18 et 19 janvier le palais présidentiel accueille le public pour une exposition. 101 objets innovants fabriqués en France seront mis à l’honneur sous les dorures et dans les jardins. Parmi les produits venus de la région, les selles aveyronnaises Gaston Mercier.

Le "Made in France" s’expose à l’Elysée et met à l’honneur les selles aveyronnaises

Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, France

101 produits d’entreprises françaises sont exposés les 18 et 19 janvier au Palais de l’Élysée. Un produit par département est mis à l’honneur. Cette exposition du "fabriqué français" a été voulue par Emmanuel Macron pour mettre en valeur le savoir-faire national en matière d'innovation, notamment écologique. La sélection a été rude. 1750 objets ont été présentés par presque autant d'entreprises françaises. Un jury s'est réuni mi-décembre pour choisir les 101 produits.

Parmi les produits occitans, des croquettes pour chiens made in Tarn, des sièges d’avions venus du Tarn-et-Garonne, un drone électrique de Delair pour la Haute-Garonne.

Entreprise du Patrimoine Vivant

En Aveyron, ce sont les selles de cheval Gaston Mercier qui ont été sélectionnées. Les salariés ont en quelques jours fabriqués une selle bleu-blanc-rouge. C’est la seule entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) de la zone Midi-Pyrénées. Ce label d’État identifie des entreprises au savoir-faire d’excellence qui allient tradition et innovation dans de multiples domaines.

Selle bleu-blanc-rouge

Gaston Mercier est fier, très fier de cette invitation. Il a conçu une selle "bleu, blanc, rouge" pour l'Elysée. Chaque selle est unique est travaillée pour le cavalier et le cheval. La société existe depuis une cinquantaine d’année. Il y a une quinzaine d’employés et ils fabriquent entre 400 et 500 employés.