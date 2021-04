Le Mag Presse de la galerie commerçante de Mont-Saint-Martin cartonne avec sa parodie de Zouk Machine

"Le commerce dans la peau !" C'est le cri du cœur de la gérante du Mag Presse, dans le centre commercial Auchan Pôle Europe, à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). Emilie Verissimo a dû baisser le rideau le 1er février dernier. Elle prend son mal en patience, mais le temps devient long...

Alors pour dire à sa clientèle combien elle lui manque, elle a décidé de tourner une parodie de la chanson "Maldon", tube des années 80 du groupe antillais Zouk Machine. Toute l'équipe du magasin s'est mise en scène.

Les paroles relatent évidemment toutes les contraintes que nous impose la Covid-19 depuis maintenant plus d'un an : "Stop ! Ne viens pas comme ça ! Mets ton masque, mets du gel, oh oh ! Si tu veux rentrer pour acheter, faudra bien être désinfecté !" Les vendeuses n'ont qu'un seul souhait : rouvrir au plus vite leur magasin de presse, en respectant les gestes barrières.

Confinés, enfermés, déprimés, on veut vivre comme avant !

Plus de mille vues en quelques heures

La vidéo a été postée sur YouTube ce mercredi en fin de journée. Moins de 24 heures plus tard, elle avait déjà dépassé les 1.300 vues. Emilie Verissimo a immédiatement remercié ses clients sur sa page Facebook : "Un énorme merci à toutes et tous pour vos partages et surtout vos mots de soutien qui nous réchauffent le cœur (...) On voulait juste vous faire une vidéo pour vous dire que vous nous manquez, tout en s'amusant. Il faut garder le moral en cette période très difficile et c'est grâce à vous qu'on tient."

La gérante promet d'ailleurs d'autres surprises à venir...