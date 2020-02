Le magasin Auchan de Farébersviller coupe le son

Farébersviller, France

L’hypermarché Auchan du centre commercial B’est à Farébersviller a démarré une expérience début février. Tous les mardis et jeudis de 10 heures à 11 heures, la lumière baisse de moitié et la musique est coupée. Cette ambiance vise à s'adapter aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique et qui vivent mal les fortes sources de lumières et sonores.

C'est reposant

A 10 heures pétante, des bacs avec des barquettes de viandes sont plongés dans la pénombre, les spots au-dessus sont quasiment tous éteints. Tout le monde continue de faire ses courses, malgré ce changement d'ambiance : "C’est un peu sombre mais on trouve encore ce que l’on veut". Deux autres clientes apprécient : "C’est reposant. Et avec la musique coupée, on peut s’entendre et discuter. On est souvent _inondé de bruit_, il faut se calmer avec tout ça".

Des clients sont surpris de ce changement d'ambiance, qu'en pensent-ils ? Copier

Les salariés du magasin aussi profitent de cette heure calme, comme Stéphane à la poissonnerie : "ça fait du bien. Parce que la luminosité fatigue les yeux. La musique nous remplit bien la tête".

Pas de baisse des ventes

Seulement, est-ce que cette ambiance tamisée nuit au commerce ? Question posée au directeur, François Rodriguez : "Pas du tout. C’est même très bien perçu par les clients. Les retours sont plus que positifs". François Rodriguez compte étendre les heures calmes aux jours d'affluence que sont les mercredis et les samedis.

Et le 2 avril, pour la journée de l'autisme, cette ambiance apaisée occupera toute la journée dans le magasin.