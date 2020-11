Le maire de Bordeaux n'en a pas voulu, le grand sapin corrézien fêtera Noël à Malemort

Le maire de Malemort en Corrèze a décidé d'acheter le sapin prévu pour être dressé comme chaque année à Noël devant la mairie de Bordeaux mais que le maire écologiste de la ville a refusé cette année. Un acte engagé de la commune corrézienne et un pied de nez à l'élu bordelais.

Pierre Hurmic a renoncé cette année au traditionnel grand sapin de Noël devant la mairie de Bordeaux. Le maire écologiste de la capitale girondine avait dit alors son refus de voir "un arbre mort" devant sa mairie. «Puisque Bordeaux refuse son sapin, alors il restera en Corrèze, à Malemort !" a annoncé dans un communiqué Laurent Darthou, le maire de la commune corrézienne de 8300 habitants. "Un acte engagé que j'assume pleinement" dit-il. C'est un acte engagé de prendre ce sapin pour montrer qu'on a une filière bois en Corrèze qui est responsable et qu'on est très engagé dans l'écologie pas seulement depuis que c'est à la mode".

Comme on plante des poireaux"

Un pied de nez donc à son homologue de Bordeaux comme à "tous ceux qui pensent qu'on fait tout et n'importe quoi avec nos arbres et nos forêts" ajoute Laurent Darthou en rappelant que ces sapins sont plantés, cultivés pour être récoltés pour noël "comme on plante des poireaux". Une tradition en tout cas que Laurent Darthou entend ainsi maintenir malgré le coût pour la commune de ce sapin, 6000 euros au total. "Ça fait partie des valeurs que l'on porte"

19 mètres de haut

L'arbre sera coupé à Saint-Étienne-la-Geneste en Haute-Corrèze le lundi 17 novembre et installé sur le rond-point de la mairie de Malemort le 20 novembre. Trois employés de la mairie se chargeront ensuite de la décoration. Le sapin sera illuminé à partir du 1er décembre. "C'est aussi une façon de défendre la Corrèze puisque ce sapin fait, bizarrement, 19 mètres de haut" s'amuse Laurent Darthou.