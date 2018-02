Challans, France

On le sait, il n'avait jamais autant plu en France durant la période décembre-janvier depuis ces cinquante-neuf dernières années. Cette pluviométrie record concerne également la Vendée, et en ce mois de février, entre la neige et la pluie, les précipitations restent abondantes. Ce qui provoque cette initiative originale du maire de Challans, dans le nord-est de la Vendée. Serge Rondeau a publié sur le compte Twitter de la Ville un faux arrêté municipal, plus vrai que nature, en date du 14 février 2018, "portant obligation d'ensoleillement toute la journée du lundi au dimanche, et de pluie trois nuits par semaine".

Considérant que la pluie s'est suffisamment invitée en journée, que l'état de santé des agents et citoyens challandais dépend du taux d'ensoleillement, le maire de Challans rend obligatoire la présence du soleil toute la journée. Magnanime, il étend son arrêté à toute la Vendée. Et commande de la pluie trois nuits par semaine, pensant probablement aux agriculteurs, pour maintenir à niveau de la nappe phréatique. Serge Rondeau confie l'exécution de cet arrête aux gendarmes et à la police municipale de Challans. Ne reste plus qu'à vérifier si le texte du premier magistrat de Challans s'avère efficace...