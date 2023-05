Le maire de Laàs va envoyer un béret et une étole au Roi d'Angleterre pour son couronnement.

Le colis est expédié, direction Buckingham Palace ! À l'intérieur, un béret conçu par la Manufacture de bérets et une étole aux couleurs pastel, tissée par les Tissages Moutet, deux commerces voisins d'Orthez. Dessus, il est écrit "Pour sa Majesté, le roi Charles III". C'est Jacques Pedehontaà, le maire de Laàs (commune qu'il a lui même rebaptisée "Principauté de Laàs) qui a expédié ce cadeau au Roi d'Angleterre, pour célébrer son couronnement. Il n'en est pas à son premier colis vers le Royaume-Uni. Il est même rare qu'il rate une occasion d'écrire à la famille royale. Il avait déjà expédié un béret et un sac de fabrication béarnaise à la reine Elizabeth II pour son 96e anniversaire ainsi qu'à la naissance des jumeaux du Prince William. Mais c'est son premier cadeau au nouveau souverain de Grande-Bretagne.

Le colis s'accompagne d'une lettre du maire, à destination directe du Roi. © Radio France - Hugo Aussillou

Pour Jacques Pedehontaà, ces cadeaux sont une entreprise "sérieuse, sans se prendre au sérieux". C'est, pour cet amoureux de la monarchie britannique, une "occasion d'approfondir les relations avec la famille royale". Il avait effectivement reçu une réponse de remerciement après son présent à Elizabeth II pour son anniversaire. Ensuite, c'est pour "Faire rayonner la principauté de Laàs à l'internationale" et enfin pour exposer le talent des artisans béarnais au monde entier. Il a d'ailleurs recommandé, dans une demi-plaisanterie, à la Manufacture de Bérets et aux Tissages Moutet de se déclarer "Fournisseurs officiels de la Couronne d'Angleterre", rien que ça !

Les armes du Béarn figurent a l'intérieur du béret. © Radio France - Hugo Aussillou

"Je le traite comme un client, donc avec respect"

"Quand vous connaissez Jacques Pedehontaà, vous êtes habitués à ce genre de demandes", s'amuse Sara Goupy, celle qui a produit le béret du Roi. "Je suis plus républicaine que monarchiste, alors je ne prends pas tout ça très au sérieux, mais je le traite comme un client, donc avec respect", déclare-t-elle en riant. Le béret de Charles III est donc le plus sobre possible "pour qu'il puisse le porter sans problèmes", avec un intérieur à motifs écossais, pour rappeler les origines de sa famille, une reproduction de la couronne royale aussi fidèle que possible et bien sûr, les armoiries du Béarn. Quant à l'étole, elle est à destination de la future reine Camilla. Christiane Dubois, l'artisan qui s'en est occupé, lui a donné des tons pastel, en "adéquation à ce qu'elle met d'habitude, pour qu'elle puisse la porter avec ses tenues". Qui sait si on verra le couple royal porter ce béret et cette étole, mais en tout cas, un peu de Béarn part rejoindre les placards du palais de Buckingham.