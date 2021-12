Le maire de Lavaur interdit l'usage de l'écriture inclusive

L'écriture inclusive n'a pas droit de cité à Lavaur (Tarn). Le maire Bernard Carayon (élu Les Républicains) a fait voter lors du conseil municipal une modification du règlement intérieur de la ville. La délibération a été adoptée par 27 voix contre 6, et interdit l’écriture dite "inclusive" dans les écrits officiels de la commune. "L'utilisation de l'écriture dite inclusive est proscrite" précise ainsi le nouvel article 28 du règlement intérieur, adopté le 30 novembre dernier.

Un usage loufoque

Dans un communiqué, l'élu de droite dit voir dans l'écriture inclusive un "usage loufoque". Il fustige aussi l’introduction du pronom "iel" dans le dictionnaire Petit Robert. "Par cette décision, le maire de Lavaur veut rappeler que le genre grammatical n’a évidemment pas de sexe et que la langue française, celle de Chateaubriand et de Victor Hugo, déjà fragilisée par le développement des anglicismes et l’effondrement de la maîtrise de l’orthographe, est un bien commun pour 300 millions de francophones dans le monde et non un enjeu idéologique pour une extrême minorité d’activistes pseudo-féministes".

Bernard Carayon cite aussi Albert Einstein : "Il n’existe que deux choses infinies ; l’univers et la bêtise humaine. Mais pour l’univers, je n’ai pas de certitude absolue".