Le maire de Metz à l’aveugle dans les rues du centre

Avant de raccrocher, le maire de Metz a relevé le défi lancé par un enfant de cinq ans mal voyant. Joachim s'est promené vendredi matin pendant une heure dans les rues du centre avec Dominique Gros qui avait bien entendu les yeux bandés et une canne blanche à la main.

Un enfant mal voyant, Joachim 5 ans, a invité le maire à se mettre dans sa peau pour mieux comprendre son handicap.

Les parents de Joachim ont créé une association, qui s'appelle UniversJo, pour faire connaitre le syndrome de Morsier. Ils ont organisé par exemple en octobre dernier un repas dans le noir.

De la mairie jusqu’à la place Saint-Nicolas, en passant par la place Saint-Jacques, la rue des Clercs, la place de la République, le maire de Metz a constaté les carences de la voirie pour les déficients visuels. Le marquage en relief au sol n’est pas toujours complet pour traverser. Les obstacles sont nombreux, en plus du mobilier urbain abondant, il faut éviter les chevalets publicitaires et les présentoirs des magasins. Les véhicules électriques sont un nouveau danger, comme la navette du centre-ville du Met’.

L’enfer des pavés

Mais ce qui agace vraiment Joachim, ce sont les pavés parce que la canne blanche se coince souvent entre les pierres. C’est pour cette raison que Joachim a lancé ce défi au maire.

Pour guider Dominique Gros, une ergothérapeute est mobilisée. Sophie Jumeau qui veut faire comprendre au maire que les zones de rencontre sont compliquées pour les mal voyants. Ces zones où il n'y a plus de trottoirs et où les piétons, vélos, bus et voitures doivent cohabiter. IL n’y a plus de repères au sol, c’est compliqué de s’imaginer l’espace. Mais le maire maintient que les automobilistes doivent s’adapter aux piétons qui sont prioritaires à Metz, ils doivent donc respecter la limite de 20 km/heure.

Le père de Joachim, Olivier Lallemand, ne manquera pas de lancer le même défi au prochain maire de Metz.