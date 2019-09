Le maire de Plédran dans les Côtes d'Armor ramène la Coupe du monde dans sa commune !

Plédran, France

"J'ai réussi à ramener la Coupe du monde à Plédran", Stéphane Briend n'est pas peu fier de tenir entre ses mains la Coupe. La vraie, enfin presque... "C'est la réplique officielle, celle qui a été remise à l'équipe de France un quart d'heure après la finale de 2018, le vrai trophée se trouve à Zurich en Suisse au siège de la FIFA", précise Stéphane Briend. Mais c'est bien "ce trophée qui a descendu les Champs Elysées et qui a été touché par tous les joueurs de l'équipe de France", précise le maire. C'est aussi le trophée qui a été présenté au palais de l'Elysée.

2018 FIFA World Cup Russia - World Champions - France © Radio France - Johan Moison

Cette (presque) vraie Coupe du monde est donc arrivée discrètement à Plédran ce vendredi, cachée dans une petite valise à roulettes.

Pourquoi Plédran ?

Mais au fait, pourquoi la Coupe du monde est à Plédran, commune bretonne de 6500 habitants près de Saint-Brieuc ? Un joueur de l'équipe serait-il originaire de Plédran ? Non, en fait c'est une histoire de chiens qui est à l'origine de tout cela. Oui de chiens...

"L'année prochaine, on accueille à Plédran les championnats du monde de canicross", raconte Stéphane Briend. "On cherchait quelque chose pour faire la promotion de cet événement et lors d'une soirée avec des amis on s'est dit : 'tiens et si on ramenait la Coupe du monde de foot à Plédran' ?!". Grâce à "un réseau bienveillant" et un heureux "concours de circonstance" le défi de ramener la Coupe à Plédran est donc réussi.

Des selfies avec le trophée ce samedi au stade

Le trophée est présenté aux agents de la ville ce vendredi et samedi 28 septembre au public sur le stade du complexe Horizon entre 10 h et 17 h avec la possibilité de faire selfies. Attention, la fédération française de football n'autorise pas le public à soulever le trophée. N'est pas Kylian MBappé qui veut !