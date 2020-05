Le maire élu dans l'église, faute de place dans la mairie

Drôle d'endroit pour une élection. A Emiéville, petite commune de 600 habitants située à l'est de Caen dans le Calvados, le maire a eu beau retourner le problème dans tous les sens. La mairie est devenue trop petite pour accueillir les 14 conseillers municipaux, la salle des fêtes est actuellement réquisitionnée pour l'école. La solution lui est apparue. "Il y a eu quatre enterrements l'an dernier, deux messes seulement... résume Stéphane Amilcar, depuis la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, l'édifice est un bâtiment communal que nous entretenons et qui nous coûte cher en électricité, eau, impôts fonciers..."

Pas de gel hydro alcoolique dans le bénitier...

Il a donc décidé de réunir le premier conseil municipal ce lundi soir dans l'église. "Deux personnes par banc et un banc sur deux, on respecte largement les règles de distanciation sociale". Lui même n'est évidemment pas monté derrière l'autel, "je ne vais quand même pas faire la messe" plaisante-t-il. Il a présidé sur une petite table installée pour l'occasion. Le gel hydro alcoolique installé à l'entrée et pas dans le bénitier, comme les isoloirs dans la sacristie, mais pas le confessionnal, même si dans un éclat de rire, il avoue y avoir un peu pensé... L'édile de 49 ans a rempilé pour son troisième mandat, le deuxième en tant que maire.

L'élection pourrait être annulée par le préfet

Mais ça ne fait pas rire tout le monde. L’évêché s’est plaint au préfet confie-t-il, lequel pourrait faire annuler l’élection. Qu’à cela ne tienne, c’est bien la commune qui paye demande-t-il. "L'an dernier, la mise aux normes pour l'accessibilité de l'église aux personnes handicapées a coûté 10.000 euros. J'ai la copie de la facture sur mon bureau, je peux la leur donner s'ils se plaignent." Il compte bien en tous cas organiser un nouveau conseil municipal au même endroit vendredi prochain. "La République dans un lieu de culte, c'est atypique et ça me plait bien !"