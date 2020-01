Le patron de la distillerie du sonneur au Mans a organisé une dégustation d'eau-de-vie de rillettes, ce jeudi, à la sortie de l'alambic, une première version du produit à 75 degrés et c'est très prometteur.

Le Mans : on a goûté l'eau-de-vie de rillettes en avant-première

Le Mans, France

Un avant-goût d'eau-de-vie de rillettes. Une semaine après le début de la macération, le patron de la distillerie du sonneur au Mans, Emmanuel Viton, a organisé une première dégustation de sa création unique au monde.

C'est léger en bouche

A la sortie de l'alambic : un alcool à 75 degrés qu'une quarantaine de cobayes, tous volontaires, s'empressent de goûter en trempant leur doigt dans cet étonnant breuvage. Les premières gouttes sont corsées, mais au fur et à mesure, la saveur des rillettes se révèle.

Les premières impressions à chaud Copier

"C'est bluffant!", s'exclame l'un d'eux. "J'ai l'impression d'ouvrir un pot de rillettes, d'en goûter la première bouchée", poursuit une autre. "C'est léger en bouche, je suis un grand fan", renchérit un sarthois en se léchant les babines. Une autre testeuse imagine volontiers cet alcool en assaisonnement de ses salades.

Je suis confiant, l'arôme de rillettes est là, sans le gras

Le distillateur, lui aussi, est satisfait de cette première version du produit : "Ça marche bien, on ressent l'arôme de rillettes, on n'a pas le gras. Le risque était d'avoir quelques chose d'un peu écœurant, de lourd, mais ce n'est pas du tout le cas. Je suis confiant pour la suite". Le produit final sera présenté le 14 mars au festival du Printemps des rillettes.

Les rillettes en cours de distillation dans l'alambic © Radio France - Alice Kachaner

De nouvelles perspectives pour la distillerie du sonneur

Après la diffusion de notre reportage, il y a eu un véritable emballement médiatique. Emmanuel Viton a été contacté par les médias locaux mais aussi nationaux (M6, NRJ, RTL, Europe 1 et même le magazine Elle).

"C'était assez incroyable cet engouement, on a été appelés de tous les côtés. Aujourd'hui, tout le monde nous demande pour goûter notre création : des professionnels du tourisme, des restaurateurs..." Le distillateur ambitionne désormais de présenter son produit aux grandes tables parisiennes, "on sera sans doute un peu plus écoutés dans notre démarche", lâche-t-il dans un sourire.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.