Le Mans : après les boites à livres, une cabane à dons vient de voir le jour

Cette cabane à dons installée au Mans Rue du Pont ressemble à un igloo en bois avec une bâche en plastique rouge et blanche. L'idée est simple : comme pour les boites à livres, vous déposez des petits objets et si vous trouvez des choses qui vous plaisent vous pouvez repartir avec et c'est gratuit.

Le Mans, France

On connaissait les boites à livres, il y a maintenant une cabane à dons au Mans !!

Elle vient d'être inaugurée ce lundi devant la maison de quartier Pierre Guédou dans le quartier du Miroir, rue du Pont près de la gare. L'idée est simple. Comme pour les boites à livres, les habitants sont invités à déposer des objets ou à venir en prendre. Vous pouvez par exemple mettre du petit électroménager, de la vaisselle, des bibelots ou encore des vêtements et des fournitures scolaires. Chaque semaine, il y aura un thème, comme par exemple, les fournitures scolaires pour la rentrée, ou les décorations de Noël en décembre.

Un concept social et écolo

Béatrice Tchiquaya, est stagiaire à la maison de quartier Pierre Guédou. C'est elle qui a eu l'idée de ce projet. "C'est une zone d'échanges et gratuite entre habitants. Chacun peut venir déposer des objets et si quelqu'un voit quelque chose qui lui plait, il peut le prendre. Il n'y a pas de contrepartie. Il faut que les habitants s'approprient cet endroit. La cabane sera vérifiée toutes les semaines avec des habitants référents qui seront chargés de faire le tri des objets. Il y a également une liste d'objets à déposer avec des thématiques. Il y aura par exemple les fournitures scolaires pour la rentrée et les décorations de Noël en décembre".

Béatrice Tchicaya, est stagiaire à la maison de quartier. C'est elle qui a eu l'idée du projet de la cabane à dons . © Radio France - Christelle Caillot

Ça va créer du lien entre les habitants du quartier

Yann habite le quartier du Miroir au Mans depuis sept ans et il est convaincu par le concept : "je crois que l'on a tous des objets dont on ne se sert plus et que l'on va pouvoir mettre dans la cabane. Ce lieu sera aussi un lien entre voisins. L'idée, ce n'est pas seulement de sortir de chez soi, de partir et de rentrer du travail, ça va créer du lien. On avait déjà la fête des voisins, et avec la cabane, ce sera aussi l'occasion de faire des échanges".

Youssra a neuf ans. Elle fait partie des enfants qui ont participé à la construction de la cabane et à la rédaction du réglement intérieur : "c'est bien, cette cabane, ça met de l'animation. C'est super de donner certaines choses. Ma mère va donner des vêtements pour aider des personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter".