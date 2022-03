Le Mans bat le record du plus long sandwich aux rillettes du monde

Le Printemps des rillettes est revenu pour une cinquième édition, du samedi 19 au dimanche 27 mars 2022, dans toute la Sarthe. Ce dimanche, sur la place des Jacobins, les Artisans Bouchers Charcutiers et Boulangers ont battu un nouveau record : celui du plus long sandwich aux rillettes du monde.

C’était espéré mais certains avaient quelques doutes : vont-ils le faire ? Vont-ils réussir à battre le dernier record, celui de 81,20 mètres détenu par la Mayenne depuis l’été 2021 ? C’est désormais chose faite.

Pour le plus grand plaisir des Manceaux et des touristes venus voir cet événement mythique, les Artisans Bouchers Charcutiers et Boulangers de la Sarthe ont réalisé à partir de segments de dix mètres assemblés bout à bout, le plus grand sandwich aux rillettes du monde. Mesuré pointilleusement, le géant casse-croûte fait 101,43 mètres.

250 baguettes, 60 kg de rillettes

Le sandwich, porté par une cinquantaine de bénévoles à travers toute la place des Jacobins, a été confectionné en seulement une heure. Il aura tout de même fallu 250 baguettes et 60 kilos de rillettes pour arriver à cette taille incroyable.

Le résultat a été découpé et vendu en parts au profit de l'association la Cie Les Ailes du rire, qui œuvre pour redonner le sourire aux petits et aux grands dans les hôpitaux et les Ehpad.