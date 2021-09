Le Mans : des vestiges du pont en X détruit à la Libération repêchés dans la Sarthe

En jetant leurs aimants dans la Sarthe, du haut du pont Yssoire au Mans ce samedi 18 septembre, les bénévoles de l'association Pêche Aveugl'Aimant, espéraient trouver des objets au fond de l'eau. Mais jamais, ils n'avaient imaginé repêcher un tel monument historique. Des fragments du pont en X, construit en 1898 et détruit par les Allemands, la veille de la Libération de la ville.

Des rembardes en fonte extrêmement lourdes

"La première surprise, ça a été le poids des pièces. C'est extrêmement lourd", raconte Jean-Philippe Brasier, président de l'association de pêcheurs à l'aimant. Des morceaux de fonte, pesant au total près d'une tonne. "Ce sont des objets métalliques qui ont quand même une belle apparence, donc on s'est posé des questions sur leur origine".

Une pêche dont n'a pas l'habitude le pêcheur. "On a une vocation de dépollution, pas de chasse aux trésors. On trouve surtout des vélos, des scooters, des barres de fer...", décrit-il. Ces trouvailles sont encore plus exceptionnelles que ce sont des vestiges d'un pont construit pour que puissent se croiser les deux lignes de tramway au-dessus de la Sarthe, d'où sa forme caractéristique en X.

Un pont détruit à la Libération, vestige de l'histoire mancelle

"A la veille de la Libération, dans la nuit du 7 au 8 août 1944, les Allemands ont décidé de faire sauter tous les ponts pour retarder les Américains. Le pont en X a sauté à ce moment-là", relate Tony Chisserez, président de l'association AOK7. Une association qui préserve le patrimoine manceau lié à la Seconde Guerre mondiale.

L'Office de Tourisme du Mans Métropole a d'ailleurs partagé sur sa page Facebook, il y a trois mois, une photographie du pont au début du XXe siècle.

Après 77 ans dans l'eau, les pièces du pont vont ainsi pouvoir être restaurées. "Il y a un peu de boulot ! Des concrétions à enlever, mettre un traitement antirouille et repeindre", détaille le passionné d'histoire locale. Son ambition, reconstituer une rembarde entière (ce qui fait tout de même dix mètres de long) pour l'exposer au public.

"C'est important que les Manceaux connaissent l'histoire de leur ville. Ce pont est vraiment un symbole, à cheval entre l'Occupation et la Libération. Entre la tristesse de la destruction du pont et la joie", sourit Tony Chissserez.