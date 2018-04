Le Mans, France

Ses rollers de compétition ont disparu. Guillaume Bride, étudiant à l'IUT du Mans, et patineur de vitesse depuis plus de 10 ans, lance un appel.

Le 29 mars, alors qu'il est en chemin vers Bordeaux pour une compétition, il se rend compte que ses précieux rollers ont disparu. Il n'a fait aucun arrêt en chemin, et doit se faire une raison : ils sont restés sur le bord de la route, à son domicile, rue de la grande maison, au Mans. "J'ai dû faire une erreur à un moment, les oublier quelque part. Ça peut très bien être quelqu'un qui les a trouvés, et qui se pose des questions, réfléchi à ce qu'il doit en faire", analyse le jeune sportif.

Des rollers de compétition mais invendables

Ses rollers, il les a fait faire en Italie, sur-mesure, d'après un moulage de ses pieds, et a déboursé environ 800 euros. Mais celui qui les a récupérés ne pourra rien en faire assure Guillaume Bride. "C'est du matériel qui est fait pour mes pieds et qui est inutilisable par n'importe qui d'autre, c'est complètement impossible à enfiler. A faire cela coûte relativement cher, à revendre, cela n'a aucune valeur."

Guillaume Bride promet une récompense à celui qui lui rendra ses précieux rollers. - D.R.

Pour le jeune sportif, c'est toute sa saison qui est en jeu. "Pour moi, c'est presque un outil de travail, je m’entraîne tous les jours. J'ai des compétitions qui approchent, il y a les championnats de France dans un mois, les championnats régionaux qualificatifs dans moins de deux semaines." Aujourd'hui, Guillaume Bride doit ressortir ses vieux patins du placard, qui ne sont pas aussi performants.

Une forte valeur sentimentale

Il espère donc avoir rapidement des retours pour pouvoir reprendre correctement l'entrainement. Surtout que ses rollers ont une valeur sentimentale pour le jeune homme. "C'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir me faire faire des chaussures sur mesure, donc cela représente quand même une évolution dans ma démarche sportive. La perspective de les avoir perdu me touche parce que ce sont mes premiers moulés, que c'est la première fois que je peux avoir des chaussures personnalisées, à mon image, et qui me vont parfaitement. "

Le jeune sportif a affiché un tract dans tout le quartier, et promet une récompense. © Radio France

Guillaume Bride a affiché de nombreux tracts dans sa rue, ainsi qu'avenue de la Libération et dans les commerces. Il promet une récompense à qui pourra l'aider "pour le remercier de sa franchise, et de son honnêteté."