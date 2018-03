Le Mans, France

"_Un gros coeur, rien que pour to_i". Lorsque l'on entend Super Nanny, ou Sylvie Jenaly s'adresser aux enfants venus la rencontrer, on a bien du mal à l'imaginer en train de les gronder. Pourtant, c'est bien ce rôle que campe l'animatrice dans son émission de télé-réalité, diffusée sur TFX (auparavant NT1). Une éducation à l'ancienne, qui répond aux interrogations des parents, venus nombreux acheter son livre « On ne naît pas parents, on le devient », et échanger autour des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.

Des parents parfois perdus face à l'éducation de leurs enfants

Super Nanny était d'ailleurs en Sarthe cette semaine pour l'enregistrement d'un épisode (dont le contenu n'a pas fuité, l'équipe étant tenue au secret jusque la diffusion). Dans la longue queue, certains ont attendu pendant plus de deux heures, de quoi surprendre même certains salariés d'Auchan, à la Chapelle Saint-Aubin, où se déroulait la séance de dédicace.

Mélanie, 25 est venue avec ses deux jeunes filles. "Des fois, elles m'en font voir de toutes les couleurs, et avec Super Nanny, parfois on a des solutions pour les éduquer, assure la jeune femme. Cela nous aide quand elles nous mettent en colère, _on se dit que Super Nanny trouve des solutions_, comme les mettre au coin."

Certains ont fait plus de deux heures de queue pour pouvoir dialoguer avec Super Nanny © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Florence est maman d'une petite fille de sept ans et demi, Cléa. "Parfois elle un peu coquine, les règles ne sont pas toujours respectées. Elle a tendance à souvent nous répondre, et plus nous prendre pour ses copains, explique-t-elle. On a ce problème là, on n'arrive pas à se positionner entre parents copains, et l'éducation des années 70 à 80 qui pourrait être utile." Alors pour cette maman, heureusement que Super Nanny est là. "On aimerait bien appliquer ses conseils à la maison, et en pas être aussi négligents sur certains aspects, même si parfois on a un peu de mal.""

Une pédagogie qui fonctionne selon les fans

Un peu plus loin dans la foule, Mickael lui a emmené son plus jeune fils, grand fan de l'émission, même si c'est surtout son autre fils, âgé de 14 ans, qui lui cause des soucis. "C'est un adolescent assez difficile. Il n'y a pas si longtemps, j'ai du aller le chercher au commissariat pour vol dans un magasin ,c'est pas l'idéal." Lui aussi se base sur la technique de l'animatrice pour élever ses enfants. Sa femme a acheté « On ne naît pas parents, on le devient », que Super Nanny est venu présenter.

Dans ce livre, elle livre conseils et astuces. Une pédagogie qui marche selon Claudine. "C'est un peu l'éducation que l'on a pu avoir à une certaine époque. Les parents étaient respectés, alors qu'aujourd'hui on se demande qui commande à la maison." Elle aussi s'est procuré le livre, qu'elle fera dédicacer pour le transmettre à ses filles. "Quand j'aurai la chance d'être grand mère. De façon à leur dire, quand elles auront besoin d'un conseil, qu'elles n'appellent pas maman, mais qu'elles s'y réfèrent."