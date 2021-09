Le Mans : le chien policier Tyson est mort

Le chien policier Tyson est mort mardi 7 septembre écrit la police nationale de la Sarthe sur sa page Facebook, jeudi. Il avait épaulé ses collègues humains dans la recherche de stupéfiants pendant huit ans avant de prendre sa retraite et d'être remplacé par Pablo. "Il est devenu au fil du temps la mascotte du service et de cette page Facebook" peut-on lire sur le réseau social, dans un poste partagé et commenté des centaines de fois.

Tyson venait de prendre sa retraite

L'animal a succombé subitement à une maladie grave, quelques temps seulement après avoir pris sa retraite. C'est Pablo qui lui a succédé à la brigade canine du Mans, créée en 2015 et qui compte 4 chiens au total pour huit policiers spécialisés. Ces chiens s'entraînent deux fois par semaine après une formation initiale de trois mois. Ils souvent repérés à la SPA.

Un chien recruté à la SPA

France Bleu Maine avait rencontré Tyson et ses collègues bipèdes en 2016. Olivier Lepape, le chef de cette brigade à l'époque expliquait que Tyson vivait avec son maître, pour plus de proximité et qu'il avait été "recruté" pour son caractère. "Pour les chiens de recherche, on cherche un chien joueur précisait alors le policier puisque le maître va demander au chien de se servir de son nez pour retrouver une odeur".

Tyson était originaire de "la SPA d'Orgeval" précise la publication Facebook et avait fait montre de "qualités professionnelles exceptionnelles, une motivation au travail, une affection sans faille et … des trouilles, car on peut être un gros malinois et avoir peur d’une peluche ou de détritus dans l’eau". L'animal était sollicité par d'autres départements pour trouver drogues et billets de banque.

