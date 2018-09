Séance d'entraînement inhabituelle pour le Mans Sarthe Basket! Au coeur de leur préparation du championnat (qui reprend le 21 septembre), les Tangos ont passé trois heures, ce mardi matin, au camp miliaire d'Auvours à Champagné. Le 2e RIMA leur avait préparé des "exercices d'aguerrissement" avec au programme : parcours du combattant, porter de brancard, traversée d'un étang en canot pneumatique puis à la nage et passage dans la "fosse" (une sorte de mare en forme de chemin).

Les joueurs du MSB étaient vêtus du même treillis que les marsouins du 2e RIMA © Radio France - Bertrand HOCHET

Les joueurs du MSB ont terminé la matinée par un déjeuner avec les militaires. Un moment très apprécié, comme le résume Petr Cornelie : "ces exercices nous ont permis de voir nos coéquipiers sous un autre jour, dans un autre univers. C'est important pour la cohésion." L’intérieur rappelle qu'il y a beaucoup de nouveaux cette année, au Mans Sarthe Basket : "les joueurs ne se connaissent pas. C'est important de ce voir en dehors du terrain. Plus l'équipe est soudée, plus ça risque de marcher". Comme le veut la règle chez les militaires, l'encadrement du MSB a lui aussi participé aux exercices. "On voit des hommes, au delà des basketteurs", résume Dounia Issa, entraîneur adjoint du MSB. "C'est très intéressant d'observer les caractères".