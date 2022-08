Le Mans Sarthe Basket lance un casting pour un tournage

Le Mans Sarthe Basket lance l'appel à ses supporters pour un tournage et organise un casting

Le Mans Sarthe Basket lance un casting ! Le club sarthois recherche quatre figurants pour un tournage avec son équipementier Puma. Le profil : homme ou femme, entre 15 ans et 30 ans. Le tournage, qui aura lieu le 23 août, n'est pas rémunéré. "C'est l'occasion pour les supporters de vivre une expérience originale avec nous et notre partenaire", précise Nicolas Cottu, le responsable marketing et communication du MSB.

Pour postuler, il faut envoyer un mail avec une photo à communication@msb.fr, ou un message privé via les réseaux sociaux du Mans Sarthe Basket.