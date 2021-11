Le Mans - Tours : la guerre des rillettes

Oubliez ce que vous pensiez savoir sur les rillettes. Les "véritables rillettes du Mans" popularisées par la publicité n'existent pas. Pire encore, l'origine des rillettes n'est pas à chercher en Sarthe, mais bien en Touraine.

Pur produit de la Sarthe, les rillettes ? Rien n'est moins sûr !

Le public est prompt à associer la région du Mans aux rillettes de porc. Les industriels de l'agro-alimentaire ont d'ailleurs largement contribué à imposer l'idée des "véritables rillettes du Mans", liant pour longtemps cette spécialité charcutière à la capitale de la Sarthe. Chez les voisins d'Indre-et-Loire, la pilule ne passe pas.

À l'origine des rillettes

Les premières traces écrites traitant des rillettes sont à chercher dans l'œuvre de François Rabelais. Depuis Chinon, en Touraine, l'auteur évoque dans Le Tiers-Livre "une brune confiture de cochon", semblable en de nombreux points à nos rillettes actuelles.

La recette des rillettes se transmet de ferme en ferme depuis le Moyen Âge dans la région de Tours. Sa notoriété locale s'étend et elle gagne la Sarthe, sa voisine de l'est. Les différents charcutiers qui s'approprient la recette l'adaptent et la transforment selon leurs envies. Si on conserve l'idée de travailler les morceaux nobles du cochon, la Sarthe pratique une cuisson lente à couvert alors que la Touraine préfère une cuisson plus rapide, à l'air libre.

L'importance du train

L'histoire des rillettes est intimement liée à celle du train. Au début du XXe siècle, le développement du chemin de fer est une aubaine pour les villes et villages nouvellement desservis. À quelques kilomètres du Mans, le village de Connerré se voit doté d'une gare ferroviaire. Les voyageurs y sont contraints à une halte de quelques heures durant laquelle on refait le plein d'eau et de charbon des rutilantes locomotives à vapeur.

La charcuterie Lhuissier & Després en 1933 © AFP - Jean-Daniel Sudres

Établi à proximité de la gare, le charcutier Albert Lhuissier profite de cette halte pour proposer ses produits. Il vend tout d'abord ses casse-croûtes aux rillettes aux mécanos qui travaillent sur la machine. Puis ce sont les voyageurs qui se montrent intéressés. Enfin, il propose à tout ce petit monde des bocaux de rillettes à emporter chez soi. Ce sont ces pots de rillettes sarthoises qui gagnent en premier la capitale.

À Paris, quand on parle de rillettes, elles viennent forcément de Sarthe.

La revanche de la Touraine

En Touraine, certains s'agacent de voir les voisins sarthois s'approprier ce produit. Dès l'année 1992, on se lance donc dans des démarches visant à faire reconnaître et protéger ce patrimoine.

Le 15 novembre 2013, les rillettes de Tours obtiennent une IGP, Indication Géographique Protégée. Dès lors, seuls les artisans d'Indre-et-Loire qui respectent le cahier des charges IGP Rillettes de Tours sont autorisés à utiliser le nom Rillettes de Tours. Dans cette IGP, l'origine géographique des cochons prend alors toute son importance.

La Touraine a une production artisanale, ses rillettes IGP sont élaborées à partir de cochons locaux. En Sarthe, de grands groupes industriels côtoient des charcuteries artisanales. Ce volume de production oblige les producteurs sarthois à importer des porcs d'autres régions, voire d'autres pays. Il est impossible d'élever assez de porcs sur le seul sol de la Sarthe pour répondre aux besoins des industriels. Dès lors, il devient difficile pour la Sarthe d'obtenir, elle aussi, une IGP pour ses rillettes puisqu'elle ne peut garantir la provenance locale des viandes utilisées.

Les chevaliers des rillettes

En Sarthe comme en Touraine, des amoureux des rillettes se sont organisés. Ils forment les Confréries des chevaliers des rillettes. Ces ambassadeurs proposent des événements, participent à des manifestations et se produisent dans différents rassemblements. Quand on tente de battre le record du monde du plus long sandwich de rillettes, ils ne sont jamais loin.

Barbara Liehr est la toute nouvelle membre de la Confrérie. Elle nous explique pourquoi elle avait à cœur de rejoindre l'association :

Jean-Michel Etienne est le Grand Maistre de la Confrérie des chevaliers des rillettes sarthoises. Espiègle, il prend pourtant sa tâche très au sérieux. La Confrérie n'a qu'un seul mot d'ordre :

Faire perdurer la tradition des rillettes

Si elle ne passe pas inaperçue avec ses costumes rouge, vert et or, la Confrérie n'est pas seulement là pour le folklore. Ses actions ont des conséquences très concrètes. Obtenir une médaille d'or au concours de rillettes de Mamers en Sarthe, c'est un gain de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 30 %, indique-t-il.

Depuis 2018, la Confrérie des chevaliers des rillettes sarthoises est à l'initiative du Printemps des Rillettes.

Durant toute une semaine, les rillettes sont à l'honneur. On y retrouve les meilleurs professionnels et producteurs de rillettes. On y découvre également d'étonnantes recettes comme une bière, une eau de vie ou bien encore des glaces aromatisées aux rillettes.

Véronique Lessage est chevalier de la Confrérie des rillettes sarthoises. Elle revient pour nous sur la création du Printemps des Rillettes :

Cet événement est l'occasion pour les Sarthois d'accueillir leurs homologues de la Confrérie des rillettes et rillons de Touraine ou même de la Confrérie des rillettes comtoises pour savourer ensemble une part de "brune confiture de cochon".