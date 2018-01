Les agents SNCF des TER Pays de la Loire ont eu un drôle de voyageur, ce mercredi. Un chaton est monté dans le train en gare de Voivres-Lès-le-Mans, en Sarthe, et il est vite devenu la coqueluche du train. La petite boule de poil a été prise en charge par les agents, et cajolée. Le chaton a visité la cabine de conduite du train, et a même eu droit à un gilet orange et un petit croissant ! "Elle a été cajolée, nourrie, dorlotée, une vraie princesse", raconte un agent SNCF sur son compte Twitter.

Il a même eu le droit à son Gilet orange et son petit croissant 😊 pic.twitter.com/4OluS72x1i — Agent LM72 (@JSKErkonge) January 10, 2018

Et c'est grâce à Twitter et aux photos du petit animal relayées sur le réseau social que l'histoire se termine bien. La propriétaire a reconnu Noisette et devait passer dans la journée en gare du Mans récupérer son chaton.