Le Mans : une semaine pour rejoindre Nantes en kayak

C'est le défi que s'est lancé Charlie Hervier, un Manceau de 27 ans. Il va partir ce mercredi matin du Mans pour rejoindre Nantes : 240 kilomètres sur un kayak. Un défi personnel autant qu'une démonstration écologique.

Il n'est pas kayakiste professionnel mais simplement en manque d'aventure. A 27 ans, Charlie Hervier va donc naviguer 240km sur la Sarthe puis la Loire pour rejoindre Nantes depuis Le Mans. Et le jeune homme est prêt : "Je me suis un peu entraîné, explique-t-il, même si d'habitude je fais plutôt du kayak de mer. Là, je ne connais pas vraiment le kayak gonflable sur lequel je vais naviguer. Quand j'aurai le vent dans le dos ça ira, mais sinon ça sera un peu plus compliqué."

Ramasser les déchets croisés

Mais la traversée n'est pas qu'un défi personnel. Charlie Hervier envisage de ramasser les déchets plastiques qu'il trouve sur son chemin. "Je pense que je vais en trouver pas mal. Il n'y a qu'à voir sur la Sarthe en sortant du Mans. J'emmène avec moi un grand sac où je vais mettre tout ces déchets. Et je compte également ne pas en produire moi-même. J'ai un petit réchaud pour ma nourriture, c'est tout."

A suivre sur les réseaux sociaux

Charlie Hervier a développé sa conscience écologique au fil de ses voyages. Il les fait vivre sur différents réseaux sociaux comme Instagram où il postera des photos chaque jour, sa page Facebook, mais aussi son blog "Plonger au cœur du monde" où il fait une vidéo conclusive de ses pérégrinations. Son arrivée à Nantes est prévue en tout cas le 23 août.