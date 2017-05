Photo interactive : Le Mans vu de l'espace par Thomas Pesquet

L'astronaute français qui séjourne dans la Station spatiale internationale a publié une photo du Mans, pour le plus grand plaisir des Sarthois. A la rédaction de France Bleu Maine, nous avons identifié les principaux bâtiments et sites identifiables de l'espace. Saurez-vous les retrouver ?

La photo publiée par Thomas Pesquet sur ses comptes Twitter et Facebook est étonnamment précise. On y reconnaît notamment le circuit Bugatti, le MMArena ou encore l'usine Renault du Mans. "On voit même des pots de rillettes...!" assure un internaute dans un commentaire. "La légende raconte que l'on peut apercevoir les mensonges Fillon depuis l'espace tellement ils sont gros", ajoute un autre. 30 minutes après sa publication sur Facebook, près de 500 personnes avaient déjà partagé la photo.

Sur la carte interactive ci-dessous, France Bleu Maine vous invite à repérer les lieux les plus emblématiques de la capitale sarthoise. Attention, le Nord est à gauche de l'image ! Les points de repère interactifs s'affichent quand on passe la souris (ou le doigt) sur la photo, et disparaissent quand on l'écarte. Pour mieux voir vous pouvez passer en plein écran.

Thomas Pesquet tourne autour de la Terre avec cinq autres astronautes européens depuis novembre dernier à bord de la Station spatiale internationale. Si tout se passe comme prévu, il remettra les pieds sur Terre le 2 juin.