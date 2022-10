Le Mayennais François Pervis va retenter de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné en 2023

En septembre dernier, François Pervis était aux États-Unis pour tenter de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné. Malheureusement, cette tentative s'est achevée à l'hôpital pour le champion cycliste mayennais . Un accident spectaculaire à pleine vitesse qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Le coureur de Villiers-Charlemagne s'en sort avec des douleurs aux cervicales.

Visiblement, cette brutale sortie de route n'a pas refroidi François Pervis qui annonce repartir pour un tour. L'IUT d'Annecy, à l'initiative du projet, ne veut pas s'arrêter sur cet échec. "Les étudiants vont refaire un vélo" explique François Pervis. "Il sera plus performant car on le fera suivant mon profil, ce qui n'était pas le cas avant. Là , c'était compliqué pour moi de bien pédaler. Le bolide sera sûrement un peu plus large afin que je puisse mieux respirer." En septembre 2023, le septuple champion du monde sur piste retournera aux États-Unis pour battre le record de vitesse qui est actuellement de 144 km/h .

Ce dimanche 9 octobre, François Pervis est remonté sur un vélo. Une sortie d'une heure sur son vélo de route qui s'est bien passée, malgré quelques douleurs encore aux cervicales.