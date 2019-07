Le Mayennais qui avait remporté 7 millions d'euros au Loto a validé son ticket à Louverné

Louverné, France

Mi-juillet, un Mayennais a vu sa vie changer. Le 15 juillet, il a joué au Loto et le lendemain, il a découvert qu'il avait remporté 7 millions d'euros en ayant coché les numéros suivants : 1-3-10-13-19 et le numéro chance 4. Le billet gagnant a été validé au restaurant L'Escale à Louverné.

"J'ai tout de suite su que j'avais gagné"

La FDJ ne donne pas plus d'informations sur l’identité de l'heureux gagnant. Mais voici sa réaction : "En me réveillant le matin, j'ai regardé les résultats sur mon téléphone, j'ai vu mes numéros, que je connais par cœur, j'ai tout de suite su que j'avais gagné. Je vais pouvoir réaliser mes projets, j'envisage une reconversion professionnelle, et nous rêvons de voyager depuis longtemps, tout est possible maintenant." Le gagnant va s'envoler pour quelques semaines de vacances. A son retour, une vie nouvelle se dessine constituée de nombreux projets parmi lesquels un tour du monde en famille. "Ce n'est pas pour tout de suite mais nous avons ce rêve en tête depuis longtemps ! ".

Le précédent gros gagnant du Loto en Mayenne avait validé son ticket à Andouillé avec une cagnotte de 14 millions d'euros. C'était le 18 juillet 2016.