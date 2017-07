Le meeting de France, c'est ce dimanche

Ce dimanche, un ballet aérien va avoir lieu à l'aéroport Dijon-Bourgogne : c'est le meeting de France. Démonstrations aériennes et avions de légende à admirer, les festivités dureront jusqu'à 18 heures.

Des loopings en veux tu en voilà dans le ciel Dijonnais ce dimanche ! C'est parti pour le meeting aérien de France, qui se déroulera toute la journée à l'aéroport Dijon-Bourgogne. L'aéronautique sera à l'honneur sur le tarmac, avec des démonstrations de l'aviation civile et militaire, des avions de légende à admirer, et des étoiles à mettre dans les yeux des spectateurs.

Rafale de l'Armée de l'air et club de voltige

Dans le détail, il y aura des vols de la patrouille de France, de l’Aviation légère de l’Armée de terre, de l’aéronavale de la Marine nationale, de la Breitling Jet Team, etc. Mais il y a aussi les clubs d'aviation de la région, comme le club Dijon Voltige, qui va faire quelques figures acrobatiques.

L'aviation dans le sang

Dans ce club, il y a Jonathan Vincent, 19 ans seulement mais déjà en équipe de France de voltige aérienne et en lice pour le championnat d'Europe qui se déroule du 6 au 13 août. Un garçon qui a eu l'aviation dans le sang très jeune. "À onze ans, mes parents m'ont offert un baptême en avion à la suite d'un meeting. Quand je suis descendu de l'avion, j'ai su que je voulais être pilote", explique-t-il.

Mon avenir, je le vois aux commandes d'un avion

Le jeune homme a ensuite choisi la voltige pour "les sensations, l'adrénaline, la liberté". Il est "toujours à la recherche du geste parfait". Et quand il ne vole pas, Jonathan est en cours, d'ailleurs, il vient de passer son bac, mais, championnats de France oblige - il les a passé fin juin -, il n'était pas là pour toutes les épreuves et doit repasser la philo et l'histoire. Avant de s'envoler pour les championnats d'Europe, Jonathan Vincent participera donc au meeting de France, avec quelques jolies démonstrations de "déclenché", sa figure préférée, une sorte de tonneau.

50 000 personnes attendues

Le site ouvre à 9 et ferme à 18 heures, avec une pause entre 12h30 et 13h30. 50 000 personnes sont attendues. Question tarifs, c'est gratuit jusqu'à 12 ans, 5 euros de 12 à 18 ans et 10 euros par adulte (pour les billets achetés sur le site).