Le mega-jackpot de l'Euromillions fait-il rêver les Côte-d'oriens ?

Pour la troisième fois en une semaine, la cagnotte record de 200 millions d'euros est à gagner au tirage de l'Euromillions, vendredi 11 décembre. L'occasion d'entendre les rêves des Côte-d'oriens, de revenir sur les plus gros gains chez nous, et de mettre en garde sur les addictions aux jeux.

En Bourgogne, le plus gros gain jamais gagné s'élève à plus de 83 millions d'euros en 2017 !

Que feriez-vous avec 200 millions d'euros ? Pas facile de répondre à cette question de but en blanc. Il faudrait peut-être y réfléchir si vous avez joué à l'Euromillions, vendredi 11 décembre 2020, puisque une cagnotte de 200 millions - record absolu en France - est mise en jeu. C'est la troisième fois en une semaine qu'elle est proposée, en l'absence de gagnant(s) vendredi 4 et mardi 8 décembre. Les jeux de "tirage" comme le loto séduisent en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'ils représentent 22% du marché de la Française des Jeux, derrière les jeux de "grattage" (54%). Ces cagnottes aux montants très élevés semble attirer "d'autres joueurs", une clientèle peu habituée, confirme Stéphane, buraliste dijonnais. La FDJ, de son côté, ne souhaite pas communiquer de chiffres précis, mais indique s'attendre ce vendredi à "une affluence plus importante que la normale" dans les quelques 200 points de vente du département.

Un accompagnement spécifique en cas de gros lot

Que se passera-t-il si un Côte-d'orien remporte la cagnotte de 200 millions d'euros? Il sera"pris en charge pour le règlement du gain et dans l'accompagnement de ses premiers pas dans cette nouvelle vie de multi-millionnaire", explique Vincent Allard, responsable de la FDJ en Bourgogne (pour les départements de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire, de l'Yonne, du Jura et du Doubs). À partir d'un million d'euros, les gagnants sont gérés par le "service relations gagnants", au siège de la FDJ à Boulogne-Billancourt. L'entreprise propose alors "un accompagnement collectif gratuit et facultatif pour une durée de 5 ans", qui consiste en un accompagnement psychologique et/ou des conseils pour bien utiliser le jackpot.

Les plus gros gains dans le département

S'il était remporté, ce pactole de 200 millions d'euros serait un record absolu en France - le record actuel s'élève à 169 millions d’euros, remporté en 2012 par un joueur des Alpes-Maritimes. En Côte-d'Or, le plus gros gain a atteint très précisément 83.397.527 euros. C'était à Dijon, en avril 2017. Il est talonné sur le podium par les quelques 30 millions remportés à Montbard en 2016 et les 27 millions empochés à Fontaine-Les-Dijon en 2011.

Attention aux addictions

Ces méga-cagnottes peuvent rapporter gros, mais ne sont pas sans risques au niveau des addictions, surtout en cette période de confinement. Charlène Moindrot travaille pour l'ANPAA 21, l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, basée à Fontaine-les-Dijon. Aujourd'hui, moins de 5% des patients présentent une addiction aux jeux d'argent, mais elle craint que cela n'empire à cause des confinements. "On ne vient pas consulter tout de suite pour une addiction, il faut plusieurs mois ou des années pour arriver en consultation. Peut-être que sur 2021 on aura une augmentation des patients sur les jeux d'argent. Pendant ces confinements, il y a eu une augmentation des jeux d'argent en ligne, les gens ont davantage téléchargé les applications pour jouer sur leurs téléphones ou leurs ordinateurs", explique-t-elle.

Pour vous faire aider, vous pouvez contacter SOS Joueurs (09 74 75 13 13, prix d'un appel local) ou le numéro vert 08 05 20 00 00.