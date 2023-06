Le meilleur flan d'Île-de-France se trouve dans le 6e arrondissement de Paris !

Un concours organisé par le syndicat des boulangers du Grand Paris

Il y a quelques jours, le 13 juin 2023, le syndicat des boulangers du Grand Paris se sont réunis pour élire le meilleur flan de la région. Verdict ? C'est la boulangerie - pâtisserie - salon de thé "Mille & Un" dans le 6ème arrondissement qui a remporté le prix.

Catherine, rencontrée derrière la vitrine de la boulangerie Mille & Un dans le 6ème arrondissement de Paris © Radio France - Robin Bernaud

A quelques pas de la rue de Rennes, plus précisément chez "Mille & Un" au 32, rue Saint-Placide, nous avons été rencontrer Catherine qui s'occupe de servir les clients dans la boulangerie pendant que Yongsang Seo, qui a gagné le prix, confectionne différents flans.

Le flan : nouvelle mode parisienne ?

Nous avons demandé à Catherine si selon-elle le flan était entrain de redevenir à la mode.

La boulangerie vous propose également un flan au sésame pour moins de 4 euros la part.

20 artisans boulanger - pâtissiers récompensés dans la région

Voici le classement établit par le Syndicat des Boulangers du Grand Paris des 20 meilleurs flans de notre région.

1er – Maison Mille et Un, Yongsang Seo, Paris 6ème

2ème – Maison Sohier, Baptiste et Maxime Sohier, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)

3ème – Boulangerie Lorette, Cédric Arsac, Paris 13ème

4ème – Maison Lhérault, Ludovic Lhérault, Antony (Hauts-de-Seine)

5ème – L’Étincelle Gourmande, Yann Bernard, Châtillon (Hauts-de-Seine)

6ème – Les Petits Gourmands, Stéphane Guichard, Athis-Mons (Essonne)

7ème – Alexine Fbg. Saint-Denis, Paris 10ème

8ème – Chez Meunier, Éric Teboul, Paris 16ème

9ème – Du Levain et des Idées, Malik Amadou, Conflans Sainte-Honorine (Yvelines)

10ème – Boulangerie Moderne, Thierry Rabineau, Paris 5ème

11ème – Aux Délices de Glacière, Khemoussi Mansour, Paris 13ème

12ème – Annette et Roger, Julien Schpigel, Paris 11ème

13ème – Boulangerie Madeleine, Sylvain Gendron, Asnières (Hauts-de-Seine)

14ème – Boulangerie Rougès, Alexis Rougès, Paris 17ème

15ème – La Campagnarde, Armand Carneiro, Nanterre (Hauts-de-Seine)

16ème – Boulangerie Ducomte, Fabrice et Catherine, Antony (Hauts-de-Seine)

17eme – Boulangerie bio selon Meudon, André Devesa, Meudon la Forêt (Hauts-de-Seine)

18ème – Au Paradis du Gourmand, Ridha Kader, Paris 14ème

19ème – Boulangerie Les Gaulois, Xavier Cotte, Thiais (Val-de-Marne)

20ème – La Panetière de Croissy, Sébastien Le Bouedec, Croissy sur Seine (Yvelines)