Le meilleur jockey du monde Christophe Soumillon a fait le spectacle à Chambray-lès-Tours

Christophe Soumillon, huit fois cravache d'or, était à Chambray-lès-Tours ce dimanche pour disputer le prix de Chambray. Le meilleur jockey du monde a fait une arrivée remarquée, puisqu'il est venu en hélico quelques minutes à peine avant le départ.

Il est actuellement le meilleur jockey du monde jurent les spécialistes, et ses huit cravaches d'or, qui récompensent celui qui compte le plus de victoires dans une saison, en attestent. Christophe Soumillon était en Touraine ce dimanche pour disputer le prix de Chambray-lès-Tours. Quatre courses au total, une victoire et deux podiums dans son escarcelle. La journée fut bonne d'autant que le mari de l'ex miss France Sophie Thalmann a décroché deux autres victoires dans l'Orne plus tôt dans la journée.

Changement de course, changement de casaque, Christophe Soumillon enchaîne à un rythme effréné © Radio France - Kévin Blondelle

Venu de l'Orne en hélicoptère pour enchaîner les courses dans l'après-midi

Oui, vous avez bien lu, Christophe Soumillon montait sur deux courses dans l'Orne quelques heures plus tôt, avec deux victoires à la clé. "Je savais que j'avais de bonnes chances de victoires là-bas et ici, mais en voiture c'était impossible, on a donc pris un taxi hélico." Il faut dire qu'il a fait de la victoire une obsession en cette fin d'année : il est suite au prix de Chambray à 226 victoires en 2017. Il en veut 300 d'ici la fin décembre, ce qui serait du jamais vu. Une performance immense et une belle opération pour son porte-monnaie puisque ce dimanche après-midi lui a rapporté un peu plus de 6000 euros, et les journées comme celles-ci s'enchaînent ces temps-ci.