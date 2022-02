VIDEO - Ce kebab de la métropole Lilloise a été élu meilleur kebab de France 2022 !

"Salade tomate oignon comme d'habitude chef" ! Midi et soir, les habitués font la queue devant Le Pacha Saint-André, à Saint-André-lez-Lille, élu meilleur kebab de France pour l'année 2022. Le restaurant est habitué du titre, c'est la troisième fois depuis 2016 qu'il est élu.

Pour les clients fidèles, le kebab mérite largement son titre : "L'accueil est toujours chaleureux, tout est propre et les produits sont frais. Ils sont top !", affirme Franck. L'équilibre des produits fait aussi la différence, les portions ne sont pas trop copieuses, mais tout de même assez pour rassasier les plus gourmands : "Quand on en mange un, on est bien rempli" assure Noé, 10 ans.

Daniel et Alain Nouri, et toute l'équipe du Pacha Saint André, ont reçu le prix du meilleur kebab en 2016, 2017 et 2022. © Radio France - Juliette Gloria

Le classement est dévoilé chaque année par le site "Kebab-frites". Il est défini en fonction des avis des clients qui évaluent les kebabs sur plusieurs critères : viande, sauce, crudités, pain mais aussi accueil, hygiène, rapport qualité/prix ou quantité. Pour être certain que les avis ne soient pas biaisés, un "client mystère" de Kebab-frites se rend incognito dans les kebabs.

Des produits locaux

Le Pacha, c'est aussi un restaurant familial. Daniel Nourri est aux fourneaux avec deux de ses fils, ils forment une équipe d'une dizaine de cuisiniers. Tous les jours, ils proposent à leur clientèle des produits frais : "Nous travaillons avec des produits locaux, les légumes et le pain viennent du coin. Les viandes sont d'origines françaises", déclare Alain Nouri. "Seules les frites viennent de Belgique !" renchérit son père.

Pour Alain, la relation avec ses clients est au cœur de leur métier. "On échange beaucoup avec nos clients, ce sont souvent des familles. On fait aussi de la livraison donc on a vraiment l'impression de les connaitre, savoir ce qu'ils font dans la vie, si toute le monde va bien chez eux. C'est plus qu'une simple relation client/commerçant".

Le secret de leur réussite

Mais alors, c'est quoi un bon kebab ? Pour les gérants, la réponse est simple "Tout est dans le terme ! Il faut être rassasié mais ne pas se sentir trop lourd. Un bon kebab c'est aussi des produits de qualité et un bon dosage. Tout cela dans une ambiance chaleureuse, et vous avez un bon kebab !"

Un kebab salade, tomate, oignon avec des produits frais et locaux ! © Radio France - Juliette Gloria

Les deuxième et troisième marches du podium sont également détenues par des kebabs nordistes : l'Unik à Lille et le Speed Kebab à la Madeleine.