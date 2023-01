Le meilleur Père Noël du monde est Haut-Savoyard !

C'est maintenant une fierté haut-savoyarde : le meilleur Père Noël du monde vient de chez nous. La délégation française a été couronnée à Savalen en Norvège lors d'une compétition mondiale qui s'est déroulée le weekend dernier : les championnats du monde de Père Noël.

ⓘ Publicité

Notre délégation était composée d'un Père, d'une Mamie, de deux Mères Noël et d'un Père Fouettard, tous venus du Hameau du Père Noël d'Andilly, cette commune haut-savoyarde située au nord de Cruseilles. Ils se sont donc tous bien entraînés pour donner le meilleur d'eux-mêmes !

Des épreuves "spéciales Noël"

Durant trois jours, les équipes finlandaises, danoises, norvégiennes, suédoises, américaines, ukrainiennes et françaises se sont affrontées sur des épreuves toutes plus insolites les unes que les autres : course de traîneaux, de luges, lancer de sacs de tri postal ou encore découpage de troncs d'arbres. Le tout dans une ambiance festive ! "Les gens n'étaient pas là pour gagner mais pour s'amuser et s'entraider", se réjouit Xavier, le Père Fouettard de la joyeuse bande.

En effet, ici pas de compétition aux règles strictes mais une ambiance bon enfant. "À un moment donné, un Père Noël suédois avait du mal avec sa luge, alors c'est notre Père Fouettard qui est allé l'aider en le portant pour qu'il ne tombe pas dans la neige !", dit en rigolant Vincent Humbert, le président du Hameau du Père Noël.

Un cadre magnifique

Le lieu était tout simplement "féérique" s'exclame Maurice. Cet ancien instituteur est le Père Noël de l'équipe et il a été conquis par les paysages norvégiens. "On était à plus de 700 mètres d'altitude, au bord d'un lac, avec trente à quarante centimètres de neige autour. Il y avait des braseros pour se réchauffer, c'était sublime", décrit-il. Reste à savoir maintenant, qui va s'occuper du trophée : ce petit troll déguisé... en Père Noël !