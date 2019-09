Le message plein d'humour de Dany Boon sur la panthère d'Armentières

View this post on Instagram

Quinquin, le petit chat noir de ma maman a profité d’une fenêtre ouverte, le petit coquin, pour s’échapper de l’baraque sans finir ses croquettes. Si vous réussissez à l’attraper dans Armentières, n’essayez pas de le caresser, il est joueur, espiègle mais un petit peu susceptible.