"Le miel du poulailler" produit avec humour au commissariat de Limoges

Depuis trois ans, cinq ruches surplombent le commissariat de Limoges, sur un terrain qui appartient à la police nationale et sur lequel les abeilles produisent un miel au nom aussi humoristique que savoureux : "le miel du poulailler". Un choix revendiqué et pleinement assumé par le directeur départemental de la sécurité publique Yannick Salabert, qui est à l'origine de cette appellation. "Ça me paraissait un nom assez approprié, même si on n'aime pas trop, nous les policiers, être surnommés flics ou de poulets. C'est le clin d'oeil !" Il souligne aussi, en souriant, que pour ce miel "de très grande qualité, l'autodérision nous a paru le plus sûr paravent pour éviter la grosse tête."

Le patron de la police nationale en Haute-Vienne, y voit aussi une manière de montrer la police sous un autre jour. "Ça permet de donner une image un peu plus positive de la police nationale, de faire voir aux fonctionnaires de police et aux gens qu'on est aussi soucieux de la biodiversité. C'est important car toutes les études montrent que les abeilles sont les grands témoins de l'état de notre planète."

Des policiers curieux et intéressés par ces ruches

Les agents semblent d'ailleurs apprécier la présence de ces ruches, selon l'apiculteur Gaël Pénichon. "Ils viennent me voir de temps à autre, pour savoir si les abeilles vont bien, si elles produisent du miel, comment se passe la vie de la ruche à l'intérieur. Ils sont sensibles aussi à l'écologie, donc ça leur permet de déconnecter un peu de leurs missions à côté et de leur donner un petit brin d'air quand il faut."

Une grande diversité de fleurs dans les environs

Pour les abeilles, l'air de la ville semble tout à fait convenir, car le site a de nombreux atouts ajoute Gaël Pénichon. "Il y a le parc Victor Thuillat en face, qui compte plus de 300 espèces différentes, mellifères et nectarifères. Dans l'entourage on a aussi des arbres à papillons, qui donnent pas mal de fleurs, de nectar, et du lierre qui donne du nectar en fin de saison." Les fleurs plantées par les riverains enrichissent aussi les saveurs de ce miel du poulailler, dont les saveurs diffèrent d'une année à l'autre. En retour, les insectes jouent leur rôle de pollinisateurs dans ces parcs et jardins.

L'apiculteur assure par ailleurs que les abeilles ne sont pas plus exposées à la pollution qu'ailleurs. Elles n'ont qu'un seul vrai ennemi dans le secteur : le frelon asiatique, mais la police veille. Elle est déjà intervenue pour faire cesser une tuerie entre insectes, en détruisant un nid qui s'était installé face au commissariat.

Une production modeste et très prisée

La production du miel du poulailler s'élève à seulement 100 à 200 pots par an, selon les années. Elle est offerte à l'amicale de la police nationale, qui la revend ensuite à ses adhérents, pour financer en partie ses activités. Le succès est tellement important que les pots se vendent très rapidement et sont même parfois réservés avant même que les abeilles aient pu le produire.