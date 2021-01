Le milliardaire britannique David Barclay, co-propriétaire d'une île anglo-normande, est mort

David Barclay et son frère jumeau Frédérick avaient bâti un empire comprenant le quotidien conservateur Daily Telegraph mais aussi le Ritz à Londres. Officiellement résidents monégasques, les deux frères avaient acheté en 1993, l'île de Brecqhou, une dépendance de Sercq de moins d'un kilomètre dans les îles Anglo-Normandes.

Ce rocher a aussi l'avantage d'être un paradis fiscal. Les jumeaux milliardaires y avaient fait construire un somptueux château de style gothique.

Héliport, piscines, plafond inspiré de la chapelle Sixtine et 92 pièces ne leur suffisent pas. Les Barclay se mettent en tête d'abolir le régime féodal qui persiste sur l'île voisine de Sercq, dont Brecqhou dépend.

En 2008, ils obtiennent alors de Londres l'organisation d'élections sur l'île anglo-normande, mais essuient une cinglante défaite dans les urnes. En représailles, ils ferment l'espace de quelques jours les commerces et les hôtels rachetés à tour de bras, mettant 140 personnes au chômage.

David Barclay voulait faire interdire une pièce de théâtre créée à Cherbourg

En 2019, David Barclay avait voulu faire interdire une pièce de théâtre "Les Deux frères et le lion" racontant son histoire. Il avait attaqué l'auteur de la pièce , Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, pour diffamation et atteinte à la vie privée. Cette pièce, inspirée de la vie des jumeaux milliardaires, avait déjà été jouée plus de 300 fois en France et commandée par la scène nationale de Cherbourg.

Le milliardaire avait finalement été débouté par le tribunal civil de Caen et avait payé 6000 euros à l'auteur au titre de préjudice moral.