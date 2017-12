"C'est le miracle de Noël"

Pour seulement 50 euros minimum, chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice et résultat l'engouement pour cette ruine du XIIIème siècle a fait le tour du monde. Julien Marquis, le fondateur et délégué général de l'association "adopte un château" enregistre les derniers dons venus du Pérou, d’Afghanistan ou encore des États-Unis, franchement ? Il n'en revient toujours pas :"C'est le miracle de Noël, on dépasse les sommes les plus folles que l'on pouvait espérer, et le tout en un peu plus de deux mois et demi, c'est fou. Mais ça prouve que les gens sont attachés au patrimoine et c'est rassurant. Ce qui est fou c'est que la moitié des dons proviennent de France et tout le reste de l'étranger. Merci aux médias locaux pour avoir relayé cette belle aventure".

Cerné de douves, sans toit et envahi par la végétation, le château de La Mothe-Chandeniers a été racheté en 1982 par un amoureux du patrimoine, aujourd'hui âgé de 82 ans il a accepté de le céder pour 500.000 euros. Reste maintenant à se mettre au travail avec les entreprises locales et obtenir toutes les autorisations de travaux et de sécurité pour à terme pourquoi pas transformer le château en résidence d'artistes, lieu de manifestations culturelles, de spectacles. Avec "dès que possible en 2018" une visite réservée en avant-première aux nouveaux actionnaires et copropriétaires.

"Il n'est pas question de le restaurer de A à Z"

Julie Texier, vice-présidente de l'association souligne :"C'est une première dans le monde, il faut que les gens prennent conscience qu'il y a du patrimoine à sauver, après on ne va pas dépenser toute cette somme tout de suite, et puis de toutes façons il n'est pas question de le restaurer de A à Z".