Le Monolithe tarnais va réapparaître ce vendredi avant d’être vendu aux enchères

Souvenez, nous étions en plein couvre-feu. Et ça et là, dans le monde, des monolithes apparaissaient entourés d’un halo de mystère. En Roumanie, dans l'Utah et dans le Tarn, l’objet a été vu à trois reprises. D’abord certains l'avaient aperçu à la mi-décembre 2020 à Ambialet, puis quelque temps après à Dourgne. Le monolithe, curieuse sculpture géométrique en inox de trois mètres de haut, avait ensuite était revu en décembre 2021 à Castelnau-de-Lévis.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Confinement

Et bien, ce monolithe, œuvre d’art et symbole du confinement, est vente pour la bonne cause. Il est vendu par l’hôtel des ventes du Tarn à Albi ce samedi 23 avril après midi. Avant ça, si vous voulez le découvrir pour juger sur pièce, la sculpture en inox va réapparaître ce vendredi. On devrait savoir dans la matinée où il sera installé.

Philippe Amigues, le commissaire priseur de l’hôtel des ventes du Tarn. Copier

Le prix de départ pour le monolithe est de 2500 euros. L’argent sera reversé à l'association La Voix de l'enfant. En revanche, on ne sait toujours pas qui a créé ce monolithe. Le collectif à l’origine du projet veut rester très discret pour laisser une part de mystère plus importante autour de l’objet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix