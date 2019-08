Le monument des girondins "un peu extravagant pour un club de foot" : les plus belles perles des touristes en Gironde

La dune du Pilat se gravit pieds nus mais il faut un bateau pour aller au banc d'Arguin... Des évidences pour les girondins mais pas forcément pour les touristes ! Les offices de tourisme de la côte et de Bordeaux ont collecté leurs questions les plus surprenantes. Florilège.

Bordeaux, France

« C’est pas un peu extravagant un monument à la gloire des girondins ... pour un club de foot ? » Les perles des touristes, Edouard de Teyssière, responsable de l'accueil à l'Office de Tourisme de Bordeaux en récolte tous les ans... Et il est toujours heureux de les raconter. "Poser des questions comme celle-ci, ça pourrait nous arriver à tous dans une région qu'on ne connait pas...", rappelle-t-il. A l'Office, les agents d'accueil s'en amusent, en priorité avec les premiers concernés, les touristes. Ils notent les phrases les plus saugrenues dans un petit carnet. Compilation des plus amusantes.

Place des Quinconces, un homme s’étonne :

C’est pas un peu extravagant un monument à la gloire des girondins ... pour un club de foot ?

Un couple de touristes canadiens eux se présentent au guichet de l'Office de tourisme, résolus à randonner sur la « plus grande place d’Europe » pendant plusieurs jours… Jusqu'à ce que l'agent leur annonce qu'il faut cinq minutes pour traverser la place des Quinconces.

Difficile pour certains d'évaluer les distances : à Montalivet dans le Médoc, des touristes cherchent la dune du Pilat, suitée à 100 kilomètres de là ! Un autre, des grottes, alors que les plus proches sont en Charente Maritime.

"Bonjour, nous cherchons l’océan" s'est vu demander une chargée d'accueil de La Teste-de-Buch. "Il est au bout de la rue, madame."

"On nous a demandé si on pouvait trouver des locations de maison près du 'lac Hano'. Il n'y a pas de lac qui s'appelle comme ça, mais une commune, Lacanau," s'amuse Edouard de Teyssière.

"On nous a demandé les horaires d'ouverture de la cité de la peur... au lieu de la cité du vin." continue Edouard de Teyssière.

Le miroir d'eau aussi a pas mal de petits noms... le miroir des glaces, le miroir magique ... ou alors la flaque !

A Hourtin, un retraité s’inquiète : un touriste aurait été attaqué par un requin marteau … dans le lac. Il a lu la nouvelle sur le site satirique mais pas flairé la blague. Et ce malgré l’invitation à la fin de l'article de "React 2424" à déguster « une gigantesque soupe de requin » une fois la bête capturée!