Le Mosellan Raymond Schmitt, déclaré mort par erreur, reçoit ses nouveaux papiers au bout de 6 mois d'attente

Cela n'a pas été le cadeau de Noël mais celui des étrennes. Après plusieurs mois de bataille administrative, Raymond Schmitt, 93 ans, déclaré mort par erreur, a obtenu ses papiers en ce début janvier. Au départ, l'Etat ne voulait pas renouveler sa carte grise qui lui avait été volée, au motif qu'il n'était plus de ce monde. Cet habitant de Fleury (Moselle) avait été confondu avec un parfait homonyme - même nom, même date de naissance - décédé en 2006.

Six mois de longs et périlleux mails, 69 pour ne pas les compter!

Son fils Denis a du prouver que son père était bien vivant et au bout de 6 mois, il a obtenu les documents tant attendus. : "Six mois de longs et périlleux mails, 69 pour ne pas les compter !" Un parcours du combattant incroyable au cours duquel il leur a fallu produire un certificat de vie, c'est-à-dire un document prouvant que Raymond Schmitt était bien vivant. Pour cela, le père et le fils ont du se rendre physiquement en mairie.

Ultime vérification au centre spécialisé de Besançon

Et puis entre autre rebondissements, la nouvelle carte grise a été envoyée à Besançon au centre de traitement des dossiers complexes (CERT) de l'Est de la France, pour une dernière vérification. "C'est un vidéo gag, on pourrait en faire un roman, enfin maintenant, on a les papiers", conclut, un brin désabusé, Denis Schmitt. Il ne souhaite pas pour autant en rester là. Le fils de Raymond veut demander à la préfecture le remboursement de l'assurance de la voiture de son père qui n'a pas pu rouler pendant les 6 mois où il a été privé de carte grise.