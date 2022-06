Le mulet, mis à l'honneur au musée des troupes de montagne de Grenoble, grâce à une exposition

Malgré quelques sobriquets, comme bourrique, brèle, ou bourricot, le mulet, croisement entre un âne et une jument, fut durant longtemps un auxiliaire militaire indispensable des troupes de montagne. Un vétérinaire était chargé de le soigner. L'animal avec un carnet avec son matricule, son nom.

Jusqu'à 120 kilos de charge

C'est pourquoi le musée des troupes de montagne, situé à la Bastille, à Grenoble a eu l'idée de lui rendre hommage à travers une exposition, intitulée : "le mulet, conquérant des montagnes !" On découvre ainsi la vie de cet animal intelligent, au pied sûr, véritable partenaire du chasseur alpin, qui tissait avec lui des liens forts au fil des expéditions et des combats. Car, avec la création au 19e siècle, des troupes de montagne, chargées de défendre les vallées alpines, le mulet devient alors un indispensable outil tactique, notamment pour transporter le matériel. Dans cette exposition, on a ainsi reconstitué une écurie où l'on prenait soin du mulet après sa journée de travail. Le Colonel Jean Paul, conservateur adjoint du musée, nous décrit la scène : "Vous voyez un mulet, qui vient de rentrer dans l'écurie. Il est encore bâté, harnaché. Son conducteur est en tenue du 159e régiment d'infanterie alpine. Et à ses côtés, on a un garde d'écurie, en tenue de corvée, une grosse toile, appelée le bourgeron et qui a donné plus tard le jean. Le mulet a son foin, son picotin, dans une musette, de l'eau, tout ce qu'il faut pour se remettre en condition."

Le mulet dans son écurie avec son soigneur © Radio France - Véronique Pueyo

Le mulet transportait vraiment tout grâce à des bâts adaptés à chaque usage : armement, bagages, nourriture et même les blessés ou les malades, grâce à un brancard posé sur son dos ou des cacolets, sorte de siège, de part et d'autre de ses flancs. Il pouvait porter jusqu'à120 kilos de charge, alors les hommes chouchoutaient leur mulet pour qu'il ne blesse pas. "Vous aviez des bâts spécifiques pour transporter les pièces d'artillerie, car c'était ce qui était le plus pondéreux" souligne le Colonel Jean Paul. "Vous aviez des bâts pour transporter la forge de campagne, qui servait à ferrer l'animal, d'autres pour les malles des officiers, les paniers de l'infirmerie, les porte-outils, les piquets pour faire la clôture, le charbon pour se chauffer, la nourriture. Dans une batterie d'artillerie, c'est-à-dire un ensemble de quatre canons, qui permettent d'appuyer un bataillon, il y avait une centaine de mulets !"

Raquettes à neige et chapeau de soleil pour mulet

Le mulet transportait les canons, qui étaient démontables © Radio France - Véronique Pueyo

Dans cette exposition, on découvre aussi des objets insolites. "Vous allez là, mais oui, une raquette à neige ! "s'enthousiasme le Colonel Jean Paul. "Nous n'en avons retrouver qu'une seule, mais l'animal en portait quatre, bien sûr, une à chaque pied, pour lui éviter de s'enfoncer dans la neige, quand il passait les cols. Et là, c'est un chapeau de soleil pour mulet, avec deux trous pour laisser passer ses oreilles ! Et tout cela était règlementaire !"

Une affiche, datant des années 1930, encourageant les jeunes à s'engager dans les troupes de montagne © Radio France - Véronique Pueyo

Après des années de bons et loyaux services, le mulet était réformé de l'Armée et finissait ses jours, le plus paisiblement possible, dans une ferme. Il a définitivement quitté l'armée en 1970, remplacé par la mécanisation.

"Le mulet : conquérant des montagnes" est à découvrir jusqu'en avril 2023 au musée des troupes de montagne, à la Bastille de Grenoble. Prix d'entrée : 3 euros.