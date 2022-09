Le Musée de Guérande appelle à la vigilance après le vol d'une dent de cachalot, pièce patrimoniale

Le musée de Guérande fait appel à la contribution des habitants pour retrouver une dent de cachalot en ivoire, gravée, acquise en 1965 et volée le 15 septembre. Le Musée rappelle que c'est une pièce patrimoniale impossible à revendre. Vigilance sur les vide-grenier et la vente en ligne.

Le musée de Guérande fait appel à la vigilance et à la contribution des habitants dans la recherche d’un de ses objets de collection qui lui a été dérobé le 15 septembre dernier. Il s’agit d’une dent de cachalot, présentée sous cloche dans la Porte Saint-Michel, un objet atypique des collections du musée.

une dent de cachalot de 17,5 cm en ivoire et gravée acquise en 1965

Reconnaissable par sa gravure qui représente le dieu Neptune sur un char tiré par 2 chevaux, cette dent de 17.5 cm en ivoire avait été acquise par le musée en 1965. Inscrite depuis à l’inventaire des collections patrimoniales du musée, elle bénéficie à ce titre d’une protection qui lui assure un statut inaliénable (ne peut être vendu) et imprescriptible (sans durée de temps).

Les auteurs de ce vol risquent entre 7 et 10 ans de prison

Pour rappel, les vols ou dégradations d’objets patrimoniaux classés sont lourdement sanctionnés. Tout auteur risque entre 7 et 10 ans de prison et de 100 000 à 150 000 euros d’amende.

Le Musée de Guérande demande notamment aux usagers "la plus grande vigilance sur les ventes de particuliers à particuliers, aussi bien les vide-greniers que les plateformes de vente en ligne comme Ebay, ou Leboncoin".

Une enquête de gendarmerie est actuellement en cours. L’office central de lutte contre le trafic des biens culturels en a également été informé afin de le relayer sur les différentes bases de données nationales et internationales rendant impossible la vente de cet objet auprès de professionnels ou aux enchères.

Par l’acquisition et la conservation de ces objets de collections, le musée rappelle qu'il "protège avant tout les traces de notre histoire et les témoins de l’évolution de nos modes de vie. Ce patrimoine est dès lors le bien de tous formant un trait d’union entre les générations passées et futures".