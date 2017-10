Le musée Grévin de la Provence vend 54 statues de cire aux enchères

Le musée Grévin de Salon-de-Provence a définitivement fermé ses portes. Mardi après-midi, il vendait aux enchères 54 célèbres personnages provençaux de cire : Paul Cézanne, Marcel Pagnol, Fernandel, Mireille Mathieu, Yves Montand... Ils ont tous été adoptés !

Toutes les statues du musée Grévin de la Provence mises en vente mardi ont trouvé preneurs, notamment les doubles de cire des parrains du musée : Jean-Pierre Foucault et Mireille Mathieu. La chanteuse d'Avignon vêtue d'une jolie robe en velours rose et noire de Christian Lacroix... et vendue 400 euros.

Denis Gauthier, directeur d'un musée en Ardèche s'est offert Mireille Mathieu © Radio France - Romane Porcon

Mireille Mathieu va se retrouver à l'accueil d'un musée en Ardèche, celui de Denis Gauthier. Il a acheté 25 personnages au total : "On va les remettre dans un autre contexte, on les rhabille, on les redécore, souvent on change la chevelure, on les met dans des scènes de terroir."

Pour Corinne Lambon, la directrice du musée Grévin de Salon, c'est le moment de dire au revoir à chacune des effigies avec un peu d'émotion :

"C'est assez dur mais je sais qu'ils vont revivre ailleurs dans un autre musée, un office de tourisme, un château... J'ai veillé à leur restauration, ils ont été dépoussiérés. Mais quand je vois Fernandel qui s'en va..."

Un passionné dépense 1.500 euros !

Un passionné a acheté Fernandel pour 450 euros © Radio France - Romane Porcon

Fernandel, c'est Marcel qui repart avec. Ce retraité vient de Vendée et il marche au coup de cœur : "Mais je vais lui mettre une soutane, Don Camillo ! Je vais essayer de trouver Peppone mais c'est une autre histoire." Ce passionné repart aussi avec le poète Frédéric Mistral et le Pape Clément VI dans sa camionnette : 1.500 euros au total !

Pas facile d'embarquer Fernandel, Frédérique Mistral et le Pape Clément VI dans sa camionnette © Radio France - Romane Porcon

Quant à Manon des Sources, elle trône désormais au Musée du Savon, à Marseille bien sûr.

Le directeur du Musée du Savon à Marseille avec Manon des Sources et sa chèvre © Radio France - Romane Porcon

En revanche, le musée Grévin n'a pas vendu les statues de Jean-Claude Gaudin et de l'ancien maire de Marseille Robert Vigouroux. "Pas question qu'ils quittent la région", nous dit-on. Pourquoi vouloir les garder et pas les autres ? Ca, c'est le mystère...