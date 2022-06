Le "mystère" de la cabine téléphonique rouge à la londonienne, près de la gare de Dijon

"God Save the Queen!". Jeudi 2 juin 2022, la Reine Elizabeth II, 96 ans, célèbre ses 70 ans de règne, son jubilé "de platine". Cinq jours de festivités sont au programme au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth, jusqu'à dimanche 5 juin. On a profité de l'occasion pour se demander ce qui nous fait penser à l'Angleterre, chez nous à Dijon ? Il y a bien cette cabine téléphonique rouge, comme à Londres, près de la Gare de Dijon, Place Darcy. Comment est-elle arrivée-là ? En voiture Waston, les investigations commencent. Let's go !

REPORTAGE - Le mystère de la cabine téléphonique anglaise près de la gare de Dijon Copier

Installée depuis des années ... mais depuis quand ?

Cette cabine téléphonique rouge, avec sa mention "Téléphone" et sa couronne gravée, les Dijonnais la connaissent bien. "Elle a toujours été là ... au moins depuis que je viens en ville, depuis 35 ans", raconte une passante qui se dit "une fan de l'Angleterre" et qui aimerait bien voir davantage de cabines de ce type dans la ville. On fera passer le message. 35 ans au moins, peut-être plus ? Difficile d'avoir une date exacte pour son installation. Même si elle fait partie du paysage, son inauguration semble tombée dans l'oubli collectif.

Le mystère de son origine en revanche peut-être levé : "Il s’agirait tout simplement d’un présent offert par la ville jumelle anglaise de Dijon, York", écrit l'Office de tourisme de Dijon sur son site internet. Dijon est effectivement jumelée avec cette ville du nord de l'Angleterre depuis 1953, et les 70 ans de ce jumelage seront donc fêtés l'an prochain, en 2023.

Plus de tonalité

On aurait aimé vous raconter que cette cabine permet toujours d'appeler, vestige des télécommunications toujours opérationnel à l'âge d'or du smartphone. Ce n'est pas le cas. Elle est fermée à clé, et à l'intérieur, plus de combiné, pas de bottin. Seulement de la poussière, des canettes, des bières ou des sodas, vides, des masques et des déchets. Shame. Pourquoi ne pas la transformer en un monument "utile" ? Une "boîte à livres", comme à Salives, en Côte-d'Or ? Un abri pour les oiseaux ? Un mini-musée ? Why not !