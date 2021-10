Le mythique refuge de l'Aigle dans le massif des Écrins cherche son nouveau gardien

Vivre cinq mois au cœur de la haute montagne. C'est ce qui attend le futur gardien ou la future gardienne du refuge de l'Aigle, perché à 3450m dans le massif des Écrins. Refuge historique sur le tout aussi mythique itinéraire vers le sommet de la Meije, il est installé en haut d'un promontoire rocheux. Celui ou celle qui le gardera se doit d'être un montagnard aguerri.

La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) est en charge du recrutement suite au départ en retraite de l'ancien gardien. Pour le refuge de l'Aigle plus que pour un autre, la connaissance de la montagne est primordiale. "C'est un des refuges les plus hauts de France" souligne Nicolas Reynaud, le président de la FFCAM. "Il est en plein milieu des glaciers sur l'emblématique versant nord de la Meije." Malgré tout il le rappelle, "on ne recrute pas des professionnels de la montagne, il ne faut pas forcément être guide ou secouriste en montagne pour être gardien ou gardienne du refuge de l'Aigle."

Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable de comprendre ce que chacun est venu chercher.

Le gardien veille sur les alpinistes qui passent dans la zone du refuge alors ce que la fédération cherche, c'est "quelqu'un qui va s'intéresser aux autres, être à l'écoute pour accueillir du mieux possible les alpinistes, les gens qui vont séjourner, que ça soit pour venir voir ou pour faire une ascension le lendemain. Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable de comprendre ce que chacun est venu chercher et qui permette à chacun de trouver sa place."

Des qualités humaines particulières

Il faut donc savoir cerner les personnes accueillies mais aussi être psychologiquement prêt à vivre dans des conditions très particulières. Le gardien ou la gardienne doit savoir gérer la vie d'un refuge, les réservations, la restauration dans un petit espace - il y a 30 couchages au refuge de l'Aigle, "quand il y a beaucoup d'affluence mais aussi quand il n'y a pas d'affluence et quand la météo est mauvaise et qu'on doit rester pendant de nombreuses journées seul là-haut, perché sur le petit promontoire, il faut des qualités humaines particulières."

Pour couronner le tout, savoir bricoler est indispensable puisque "là-haut, au moindre petit soucis technique on ne va pas pouvoir faire monter une entreprise tout de suite" rappelle Nicolas Reynaud, "donc il faut aussi être capable de faire à la fois les premiers gestes pour sécuriser, accueillir les gens, les premiers gestes de secours mais aussi les premiers gestes pour s'occuper du bâtiment."

Pour postuler, il est conseillé d'avoir été au moins aide-gardien pour avoir déjà fait l'expérience de l'immersion en montagne et avoir perçu tous les aspects du métier. Le prix des nuitées revient à la FFCAM, le gardien ou la gardienne conserve les bénéfices de l'activité de restauration.