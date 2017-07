VIDÉO - Le nageur Michael Phelps perd sa course contre un requin

Malgré ses 23 titres olympiques, le nageur Michael Phelps n'est pas parvenu à remporter son duel face à un requin blanc. Organisée par la chaîne de télévision Discovery Channel, la course a été diffusée ce dimanche aux États-Unis.

Rassurez-vous, contrairement à ce que l'on voit dans la vidéo, Michael Phelps n'a pas réellement nagé à côté du requin. Le duel a été reconstitué avec des effets spéciaux. Les deux concurrents ont nagé chacun de leur côté mais sur la même distance et dans les mêmes conditions, aux large des côtes de l'Afrique du Sud.

Deux secondes de différence

Les images de l'émission "Phelps contre le requin, le duel pour la suprématie dans l'océan" restent époustouflantes. Muni d'un monopalme, le nageur américain, qui a mis un terme à sa carrière après les JO 2016 de Rio, a franchi la ligne d'arrivée deux secondes après le requin.

Le requin a fait la différence dans les derniers mètres en plongeant pour attraper un phoque, et en faisant un bond hors de l'eau sur la ligne d'arrivée.

L'une des courses les plus difficiles de sa carrière

Michael Phelps avait vendu la mèche un peu avant la diffusion de la course. "Nous n'étions pas dans l'eau au même moment, je pense que c'est la question que tout le monde se posait, j'étais en sécurité, ce qui était ma priorité N.1", avait-il expliqué.

Âgé de 32 ans, le nageur aux 28 médailles olympiques a reconnu que ce duel avait été "l'une des courses les plus difficiles de sa carrière à cause de la température basse de l'eau et de l'attente".