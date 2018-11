Le navigateur amiénois Pierre Antoine se déroute pour secourir Lalou Roucayrol sur la Route du Rhum

Amiens

Il a dû mettre sa course entre parenthèse : le navigateur amiénois Pierre Antoine a été appelé à la rescousse par les organisateurs. Ce jeudi 15 novembre, il s'est dérouté pour aller secourir Lalou Roucayrol, un autre skipper dont le bateau s'est retourné au beau milieu de l'Atlantique.

Le Picard et son trimaran "Olmix" sont en tête de la catégorie Rhum Multi, ce jeudi. Un type sauvetage assez rare : c'est la troisième opération d'assistance entre concurrents de l'histoire de la Route du Rhum, transatlantique en solitaire créée en 1978. En 2002, Karine Fauconnier avait été secourue par Bob Escoffier et en 1982, c'est Olivier Moussy qui était venu à la rescousse de Ian Johnston.

"Lalou doit commencer à trouver le temps long ! "

Quand la direction de la Route du Rhum lui a demandé d'aller secourir Lalou Roucayrol, Pierre Antoine ne s'est pas posé de questions. France Bleu Picardie a pu le joindre au beau milieu de l'Atlantique : "Je suis en train d'essayer d'arriver le plus vite possible pour arriver avant la nuit. C'est un déroutage qui n'en est pas vraiment un, c'était sur ma route. À aucun moment je n'ai hésité : dès qu'il y a quelqu'un en difficulté, on gère l'urgence. Même avec nos moyens de communication modernes, on est quand même au milieu de la mer. Il n'y a pas grand monde, c'est un peu le grand désert... Je pense que de l'autre côté, Lalou doit commencer à trouver le temps long !"

Pierre Antoine, joint par France Bleu Picardie en pleine mer Copier

Lalou Roucayrol embarquera à bord du bateau de Pierre Antoine. L'équipe technique du marin naufragé viendra ensuite le récupérer pour rejoindre l’équipe de sauvetage de son bateau. Cette procédure de transfert en mer est inédite dans l’histoire la course au large.

Pierre Antoine devrait arriver dimanche à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, si tout va bien.