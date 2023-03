Le navigateur Sébastien Destremau exauce le souhait de son ancienne enseignante pour ses 100 ans

Mariette Richard ne s'attendait certainement pas ce mercredi matin à recevoir la visite de l'élève qui lui a causé le plus de soucis dans toute sa carrière d'enseignante ! Le secret a, en effet, été bien gardé par les proches de la presque centenaire qui ont contacté France Bleu Provence il y a quelques jours afin que nous servions de trait d'union avec Sébastien Destremau. La surprise a eu lieu au domicile de la retraitée.

Quand Sébastien Destremau a sonné, et qu'il s'est présenté au travers de la porte, Mariette n'y croyait pas. Elle entr'ouvre la porte, salue poliment et demande : "bonjour Madame, bonjour monsieur, c'est pour quoi ?" "C'est Sébastien Destremau, votre ancien élève" annonce le skipper qui n'a presque pas le temps de terminer sa phrase. Mariette s'exclame de toutes ses forces : "Sébastien, ce n'est pas possible !" L'émotion est d'ailleurs tellement intense qu'elle vacille un peu et que Destremau lui tient délicatement le bras.

L'ancienne enseignante reprend néanmoins très rapidement ses esprits et nous invite à prendre place. Les souvenirs de ces quelques mois au sein de la classe de CM2 quasiment cinquante ans auparavant jaillissent. Car avoir Sébastien Destremau dans ses effectifs, ce n'était pas un cadeau. Il avait la réputation d'un élève difficile.

"Je me souviens très bien que j'avais décidé de faire un exercice. Il fallait choisir un des trois groupes, chat, chien et lion par exemple. Et préciser ce que mangeait l'animal. Arrivé au tour de Sébastien, il m'a répondu que lui ne voulait pas prendre d'animal, mais qu'il prendrait un voilier. Ça a commencé comme ça" se remémore Mariette.

Une porte dégondée

Mais ce qu'elle conserve aussi en mémoire, c'est une histoire de porte. "Sébastien avait été convoqué chez la directrice et quand il était revenu, il était comme un fou. Il m'a retiré la porte de ma classe" raconte-t-elle. "Je m'en souviens très bien. Vous m'aviez demandé de "prendre la porte". C'est ce que j'ai fait" lui répond du tac au tac l'élève insolent, en rigolant.

Mariette nourrissait le souhait de revoir son ancien élève depuis longtemps. "Elle nous en parlait tout le temps" confient sa filleule et son fils. "Vous avez fait tout ça dans mon dos !" s'exclame la presque centenaire, très émue par ses retrouvailles. "Sébastien, je ne peux pas l'expliquer, je l'aimais beaucoup ce gosse, comme mon fils, et je ne l'ai jamais oublié. C'est énorme qu'il soit là. Je suis extrêmement contente" témoigne-t-elle auprès de France Bleu Provence. "Moi aussi, je me souviens de vous, car vous étiez celle que j'ai le plus emmerdée" reconnait Sébastien. "Tu étais content de m'emmerder, hein ?" lui glisse malicieusement Mariette.

Et pour se faire, un peu, pardonner, mais s'il n'en avait véritablement pas besoin, Sébastien Destremau a offert un de ses livres à son ancienne maîtresse. "Merci d'être venu et d'avoir fait tout ce cinéma pour moi. Je te reverrais, nous déjeunerons ensemble" lui lance Mariette. "Avec plaisir. À bientôt" lui promet Sébastien Destremau.

Mariette fêtera donc ses 100 bougies le 19 avril. À cette occasion, la municipalité lui remettra d'ailleurs une médaille.