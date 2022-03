Le navigateur varois Sébastien Destremau et sa fille achèvent leur demi-tour du monde à Toulon

Le navigateur varois Sébastien Destremau a retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi son port d'attache Toulon, à bord de son voilier Merci. Mais cette fois-ci, le marin n'était pas seul. Sa fille, franco-australienne de 18 ans, l'accompagnait. Elle a parcouru aux côtés de son père les 12 000 miles pour relier Perth à Toulon, alors qu'elle n'avait quasiment jamais mis les pieds sur un bateau de ce type. Une traversée baptisée "la route de Jade".

"Dis moi papa, après tu ramènes le bateau en France ? Est ce que je peux venir avec toi ?" La question est posée par Jade, alors que Sébastien Destremau est à Perth pour fêter les 18 ans de sa fille et ceux de son frère jumeau, Marshall. Interloqué, le navigateur aguerri l'interroge sur sa connaissance du chemin à parcourir et l'engagement que cela représente. "J'en ai aucune idée, mais j'ai envie de le faire avec toi" lui répond la jeune fille, sans ciller.

Le 13 décembre, père et fille jette l'ancre. Direction l'Afrique du Sud pour une révision technique. Les 25 premiers jours de "vraie mer" pour Jade qui raconte : "la première nuit, j'avais peur. Je me demandais pourquoi le bateau bougeait autant. je ne connaissais pas les bruits, mais après je n'ai plus eu peur pour moi. J'avais surtout peur pour papa, parce que moi, quand il y avait des situations dangereuses, je ne sortais pas. On a eu un gros orage, mais c'est papa qui s'est occupé de tout".

"Pas le choix"

Malgré les conditions spartiates à bord d'un voilier, et la cohabitation dans une cabine de cinq mètres carrés, le duo poursuit son chemin, paisiblement. "On a eu deux engueulades, mais c'est rien en deux mois. Et puis, sur un bateau, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas claquer la porte, ça change tout " résume le navigateur.

Après une escale technique et un peu de détente pendant une semaine en Afrique du Sud, le père et la fille reprennent la mer, direction les Canaries, puis le port de Toulon qu'ils ont retrouvé en ce début de semaine, aux premières lueurs du jour.

"Je lui ai proposé plusieurs fois de rester à terre, cela n'aurait pas été un problème. Toute la famille était déjà très fière d'elle. Elle a navigué dans l'océan indien ! Mais elle n'a pas voulu" raconte, non sans émotion, Sébastien Destremau. Elle voulait terminer ce qu'elle avait commencé.

Un cadeau

Et elle a réussi. Ils ont réussi. De ce voyage, Jade reconnait que cela n'a pas été facile mais qu'elle en a tiré de nombreux enseignements. "Je suis jeune et j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je me suis rendue compte finalement que je pouvais vivre sans, et que j'étais très bien. Et puis, tout ce que j'ai dans ma vie normale, comme la douche, les toilettes, la nourriture, ce sont des privilèges " résume la jeune aventurière.

Partager plus de deux mois avec son enfant, comme dans une bulle où les moments et le temps n'appartiennent qu'à vous. Un cadeau que se sont offerts le père et la fille. "Nous avons partagé quasiment tous les couchers de soleil " relate Sébastien. "Moi j'ai beaucoup aimé quand nous avons passé l'Equateur et que je me suis baignée en pleine mer. J'ai pensé que j'étais peut-être à un endroit où personne n'avait jamais nagé. Et j'ai mesuré la grandeur de ce que je faisais" témoigne Jade.

"Mais il y a beaucoup d'autres choses. Partager deux mois avec son père dans des conditions très difficiles, je connais la valeur de cet engagement. Jade ne le connaissait pas avant. Désormais, elle peut témoigner. Elle peut-être très très fière de ce qu'elle a fait car cela n'est pas donné à tout le monde. Pour moi, le plus important, c'est qu'elle se soit jetée à l'eau dans un truc qui fait peur. Cette expérience et ce défi qu'elle a réussi, c'est quelque chose qui va la porter toute sa vie. Elle n'aura pas peur d'affronter n'importe quel challenge qui se mettra en travers de sa route" résume le skipper. Un très beau cadeau d'un père à sa fille.

Sébastien Destremau et sa fille Jade, à leur arrivée à Toulon après leur demi-tour du monde - Sébastien Destremau