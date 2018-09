Le nez du mythique paquebot France sera officiellement dévoilé ce mercredi au Havre. Un bout du paquebot démantelé en 2008 et racheté à l'époque par un collectionneur privé. Depuis 2017, la municipalité havraise avait dévoilé son intention de le racheter pour l'exposer porte Océane.

Le Havre, France

Un bout de France de retour au bercail ! Le nez du mythique paquebot France est de retour dans son port d'attache au Havre. On savait que son retour était imminent car la municipalité du Havre avait en effet préemptée l'étrave du paquebot en 2017 et avec l'aide du ministère de la Culture l'a acquis pour la somme de 171 600€. Pourtant lors sa dernière mise en vente aux enchères, en 2009 le nez avait été adjugé 273 000€ mais le collectionneur avait finalement du renoncer suites à des poursuites judiciaires. Ce mercredi après-midi le nez du France sera officiellement dévoilé face au siège du Grand Port Maritime et face au terminal croisières.

Le retour d'un bout de patrimoine

Quantité de personnes dans les familles havraises ont connu quelqun ou ont travaillé sur ce navire. Elles témoignent toutes d'un grand attachement pour ce navire là"

ECOUTEZ Marie-Anne du Boulay, directrice de French Lines Copier

Une certaine renaissance pour ce paquebot qui était mythique dans les années 1960-1970 mais qui a terminé son histoire en étant démantelé en Inde... Marie-Anne Du Boulay de French Lines au Havre, la structure qui préserve la mémoire des paquebots, nous raconte :

ECOUTEZ Marie-Anne du Boulay, directrice de French Lines sur la fin du France Copier