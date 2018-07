Knutange, France

Richard Sziszka, un ancien d’ArcelorMittal, passionné de nichoirs à oiseaux, a été reçu ce mardi matin à l’Elysée pour y installer le nichoir à mésanges qu’il avait promis au président Emmanuel Macron. Cet habitant de Knutange y va au culot avec les chefs d’Etats et têtes couronnés. Il aime leurs envoyer ses vœux chaque année, et cette fois c’était pour proposer un nichoir de sa fabrication made in Fensch, puisque l’inscription "La vallée de la Fensch" est plaquée sur la façade de son nichoir.

Richard Sziszka avait écrit au président Macron en mars, quatre mois plus tard, son nichoir est en place à l'Elysée. - DR

"J’ai été très bien reçu par le directeur du parc de l’Elysée, j’ai visité les extérieurs, mais pas l’intérieur du palais. Brigitte et Emmanuel Macron se promènent souvent dans le parc, on m’a promis une photo d’eux devant mon nichoir", raconte Richard Sziszka.

Le nichoir sera changé tous les ans

Ce nichoir est posé sur un poteau devant un platane. "Il devrait être le dernier du parc, et je viendrai le changer tous les ans, juste pour le renouveler, c'est comme la mode" poursuit le retraité.

Ensuite, Richard Sziszka et son épouse ont été invités par le député de la vallée de la Fensch, Brahim Hammouche, à déjeuner à l’assemblée nationale.