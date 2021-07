Le Nordiste Steve Stievenart a réussi la traversée du lac Baïkal en Sibérie

Pari réussi pour le nordiste Steve Stievenart: il vient de boucler la traversée à la nage et en relais du lac Baïkal en Sibérie dans une eau oscillant entre 5 et 9°.

"Une magnifique aventure inédite sur le lac Baïak vient de se terminer après 29 heures!" : c'est avec ces mots que le Nordiste de Wimereux, Steve Stievenart, a annoncé ce mardi après-midi la réussite de la traversée du lac avec ses 7 co-équipiers du monde entier. Surnommé "le phoque", le Nordiste a donc pris part à cette traversée inédite. C'est sur son compte Instagram qu'il a annoncé ce mardi après-midi la réussite de l'aventure, qui n'a toutefois pas été à son terme comme prévu.

Il explique sur son compte que les 8 nageurs ont réussi à rallier les 55 km entre la ville de Vidrino et Shamman Stone, de part et d'autre du lac. Ils se sont relayés dans une eau entre 5 et 9°. En revanche, la deuxième partie de l'expédition ne s'est pas déroulée comme prévu: elle devait mener les nageurs de Shamman Stone jusque Irkoutsk. Les nageurs se sont relayés toutes les 5 minutes sur 26 kilomètres dans une eau à 4°, alors qu'elle est habituellement entre 12 et 14° selon le Nordiste à cette période de l'année. Et le brouillard s'est également mêlé à l'aventure, il a fallu stopper le relais: "le bateau ayant même perdu un nageur pendant 5 minutes provoquant un gros coup de stress parmi nous", explique le Nordiste. Finalement, pour ne mettre aucune vie en danger, les 8 nageurs ont décidé de stopper l'aventure.

Steve Stievenard est le premier Français à avoir réussi la double traversée de la Manche à la nage. Ici son arrêt au Cap Gris-Nez, à la fin de sa première traversée © Radio France - Claire Leys

Steve Stievenart, surnommé "le phoque", s'est entraîné pendant des mois à Wimereux pour habituer son corps à évoluer dans une eau aussi froide. Il s'est souvent entraîné en pleine nuit, a notamment pris l'habitude de manger du hareng fumé, etc. Il a pris près de 50 kilos en 4 ans pour relever le défi en Sibérie. Il est le premier Français à avoir fait l'aller-retour à la nage entre la France et l'Angleterre.